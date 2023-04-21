Российский адмирал с эстонскими корнями стал новым командующим Тихоокеанским флотом

Лиина заменит адмирала Сергея Авакьянца, который покинул свою должность в начале этой недели после неожиданной проверки боеготовности военно-морского флота.

Представители Тихоокеанского флота России объявили вчера, что смена должности связана с возрастным ограничением для военной службы (65 лет). В свою очередь, ТАСС сообщил, что отставка не имеет отношения к возрасту Авакьянца.

Несколько генералов России, включая нынешнего главу российской армии в Украине и начальника Генштаба Валерия Герасимова, а также главнокомандующего сухопутными войсками Олега Салюкова, продолжают служить в вооруженных силах России после достижения 65-летнего возраста.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил 14 апреля о неожиданной проверке готовности Тихоокеанского флота России.

Перед тем, как возглавить Тихоокеанский флот, Виктор Лиина много лет отслужил на Балтийском Флоте России и был командиром ядерной подводной лодки.

Виктор Лиина родился в Печорах (бывшая территория Эстонии) и, по данным Postimees, он, по меньшей мере, по отцовской линии, является сетуского происхождения. Его отец, Николай Лиина, был известной личностью среди местных жителей, проживающих на территории Эстонии, и отлично владел сетуским языком.

После окончания средней школы в Печорах, Виктор Лиина поступил в Высшее подводное училище имени Ленинского комсомола в Ленинграде (бывшее название Санкт-Петербурга). С 1990 года он служил на подводных лодках, а позже стал капитаном ядерной подводной лодки «Сегеж», входившей в состав Северного флота России.

«Сегеж» была ядерной подводной лодкой проекта 949 Антей (название НАТО - Оскар II), которую называли убийцей авианосцев. Того же класса подводной лодкой был и «Курск», который затонул вместе с 118 членами экипажа летом 2000 года в Баренцевом море. Виктор Лиина стал капитаном «Сегежа» всего за год до этой трагедии. В 2003 году экипаж подводной лодки, которой он командовал, был признан лучшей командой Северного флота России.

С 2006 по 2010 год Лиина работал в руководстве Северного флота, в конце концов став командующим всеми подводными лодками флота. Затем он два года возглавлял Беломорскую базу ВМФ Северного флота, на этой должности ему было присвоено звание контр-адмирала.