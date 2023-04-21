Российские пограничники начали допрашивать финнов после вступления их страны в НАТО

«Проверяющий паспорт работник взял в руки телефон и произнес мое имя после того, как мой паспорт прошел через автоматический считыватель паспортов», – рассказывает финн, которого допросили на МАПП Брусничное в прошлую субботу.

Мужчина рассказал, что его отвели в главное здание российского погранпункта, где его допрашивал россиянин в гражданской одежде. Особенно интересовались связями путешественника с Оборонительными силами Финляндии: «Спрашивали про военные вещи, такие, как звание, место службы в армии, и есть ли у меня знакомые в финской армии».

По данным Yle, допросы начались после вступления Финляндии в НАТО. Изданию известно о допросе четырех финнов при прохождении МАПП Брусничное. Журналист Yle поговорил с двумя из них. Мужчины не пожелали публично раскрывать свои имена, поскольку не хотят больше проблем с российскими властями. Истории мужчин похожи.

Помимо военной информации, россияне также хотели выяснить данные мобильных телефонов, спрашивали, какие у финнов контакты с Россией, и что они делают, когда посещают РФ.