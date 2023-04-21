Союз писателей решил не снимать барельеф участвовавшему в депортациях Юхану Смуулу

На состоявшемся 21 апреля общем собрании Союза писателей Эстонии самым главным был вопрос, оставить ли барельеф Юхана Смуула на стене Дома писателей. При голосовании на общем собрании большинство членов профсоюза выступили против его снятия. Таким образом, барельеф на стене Дома писателей останется нетронутым.
В ходе голосования за демонтаж проголосовали 47 членов союза, 97 были против и 45 воздержались.
Несколько месяцев назад некоторые члены союза стали требовать убрать барельеф Смуула. В начале недели Тийт Алексеев сказал редакции Postimees, что барельеф – не столько символ зла, сколько исторический символ. «В какой-то момент нужно примириться с историей. Особенно в ситуации, когда перед Союзом писателей встают вопросы, как найти средства на развитие литературы и литературной жизни, которая в прежнем виде уже не по карману. Смуул был талантливым автором, этого факта не изменить. Прошлое тоже не изменить», – считает Алексеев.
Однако Алексеев заявил, что даже после решения общего собрания останется сильное сопротивление теме барельефа, и этот вопрос требует дальнейшего обсуждения. Тем более, что сохранившийся в национальном архиве документ свидетельствует о том, что писатель Юхан Смуул не только писал хвалебные песни Сталину, но и принимал участие в депортации.
Барельеф был установлен Смуулу как давнему лидеру Союза писателей после смерти в 1971 году. Барельеф принадлежит квартирному товариществу по улице Харью, 1, членом которого также является НКО Эстонский союз писателей. Если бы союз решил убрать его, им пришлось бы вести переговоры с товариществом и по этому вопросу.