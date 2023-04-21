Союз писателей решил не снимать барельеф участвовавшему в депортациях Юхану Смуулу

В ходе голосования за демонтаж проголосовали 47 членов союза, 97 были против и 45 воздержались.

Несколько месяцев назад некоторые члены союза стали требовать убрать барельеф Смуула. В начале недели Тийт Алексеев сказал редакции Postimees, что барельеф – не столько символ зла, сколько исторический символ. «В какой-то момент нужно примириться с историей. Особенно в ситуации, когда перед Союзом писателей встают вопросы, как найти средства на развитие литературы и литературной жизни, которая в прежнем виде уже не по карману. Смуул был талантливым автором, этого факта не изменить. Прошлое тоже не изменить», – считает Алексеев.

Тийт Алексеев. Фото: Константин Седнев

Однако Алексеев заявил, что даже после решения общего собрания останется сильное сопротивление теме барельефа, и этот вопрос требует дальнейшего обсуждения. Тем более, что сохранившийся в национальном архиве документ свидетельствует о том, что писатель Юхан Смуул не только писал хвалебные песни Сталину, но и принимал участие в депортации.