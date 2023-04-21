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Завтра Литва попробует отсоединить свою электросеть от соседей. Что может произойти в Эстонии?

rus.postimees.ee
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Линия электропередачи. Снимок иллюстративный.
Линия электропередачи. Снимок иллюстративный. Фото: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Литовский оператор Litgrid планирует провести тест по изоляции своей энергосистемы в субботу, 22 апреля. Во время испытаний энергосистема Литвы будет изолирована от энергосистем Латвии, России и Беларуси на 10 часов.

Эстония и Латвия не будут участвовать в этом эксперименте. Совместное испытание разделения всех трех стран Балтии планируется провести не позднее 2025 года, после того, как будут иметься инвестиции для синхронизации с энергосистемой континентальной Европы, новые линии, синхронные компенсаторы, устройства управления и многое другое.

Попытка отделения Литвы существенно не повлияет на работу энергосистемы Эстонии. Однако Elering предпринимает дополнительные шаги как в сотрудничестве с соседними странами, так и внутри Эстонии, чтобы еще больше снизить возможные риски во время эксперимента Литвы. Для обеспечения надежности системы соединения Эстония-Финляндия и Эстония-Латвия будут работать с пониженной пропускной способностью во время теста Литвы.

​Литва ранее уже проводила испытания по изоляции своей системы электроснабжения. В последний раз это планировалось прошлой осенью, но позже было отложено до весны.

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