Завтра Литва попробует отсоединить свою электросеть от соседей. Что может произойти в Эстонии?

Литовский оператор Litgrid планирует провести тест по изоляции своей энергосистемы в субботу, 22 апреля. Во время испытаний энергосистема Литвы будет изолирована от энергосистем Латвии, России и Беларуси на 10 часов.
Эстония и Латвия не будут участвовать в этом эксперименте. Совместное испытание разделения всех трех стран Балтии планируется провести не позднее 2025 года, после того, как будут иметься инвестиции для синхронизации с энергосистемой континентальной Европы, новые линии, синхронные компенсаторы, устройства управления и многое другое.
Попытка отделения Литвы существенно не повлияет на работу энергосистемы Эстонии. Однако Elering предпринимает дополнительные шаги как в сотрудничестве с соседними странами, так и внутри Эстонии, чтобы еще больше снизить возможные риски во время эксперимента Литвы. Для обеспечения надежности системы соединения Эстония-Финляндия и Эстония-Латвия будут работать с пониженной пропускной способностью во время теста Литвы.
Литва ранее уже проводила испытания по изоляции своей системы электроснабжения. В последний раз это планировалось прошлой осенью, но позже было отложено до весны.