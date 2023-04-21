Завтра Литва попробует отсоединить свою электросеть от соседей. Что может произойти в Эстонии?

Эстония и Латвия не будут участвовать в этом эксперименте. Совместное испытание разделения всех трех стран Балтии планируется провести не позднее 2025 года, после того, как будут иметься инвестиции для синхронизации с энергосистемой континентальной Европы, новые линии, синхронные компенсаторы, устройства управления и многое другое.

Попытка отделения Литвы существенно не повлияет на работу энергосистемы Эстонии. Однако Elering предпринимает дополнительные шаги как в сотрудничестве с соседними странами, так и внутри Эстонии, чтобы еще больше снизить возможные риски во время эксперимента Литвы. Для обеспечения надежности системы соединения Эстония-Финляндия и Эстония-Латвия будут работать с пониженной пропускной способностью во время теста Литвы.