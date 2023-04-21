«Новости в 7» за 21 апреля: учения спасателей в Ида-Вирумаа, сносить нельзя реновировать, уникальный взгляд художника на мир природы и закулисье Рижской недели моды

Сегодня в выпуске:

- Спасатели и работники скорой помощи отработали в Ида-Вирумаа навыки по спасению пострадавших в труднопроходимой местности. Побывала на месте событий и наша съёмочная группа.

- Короткие новости: сколько Tallink заработал на украинских беженцах, в лесах Эстонии высокая пожароопасность

- К 2033 году в Эстонии средний уровень энергоэффективности жилого фонда должен быть на уровне не ниже класса D. К чему готовиться эстоноземельцам, и как не бояться вкладывать в реконструкцию - в материале нашего корреспондента.

- Эстонский музей природы предоставил возможность ознакомиться с выставкой Пеэтера Лауритса «Нечто, связующее всех», а экскурсию на русском языке провел сам художник. Посетили вернисаж и наши репортеры.

- С миру по нитке: о сокращении производства риса по всему миру и отчего взорвался корабль Starship.

- В этом сезоне традиционная 36-я Рижская неделя моды проходит с 18 по 21 апреля. Наша корреспондент заглянула в закулисье модного мира.