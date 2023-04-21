Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 21 апреля: учения спасателей в Ида-Вирумаа, сносить нельзя реновировать, уникальный взгляд художника на мир природы и закулисье Рижской недели моды
Сегодня в выпуске:
- Спасатели и работники скорой помощи отработали в Ида-Вирумаа навыки по спасению пострадавших в труднопроходимой местности. Побывала на месте событий и наша съёмочная группа.
- Короткие новости: сколько Tallink заработал на украинских беженцах, в лесах Эстонии высокая пожароопасность
- К 2033 году в Эстонии средний уровень энергоэффективности жилого фонда должен быть на уровне не ниже класса D. К чему готовиться эстоноземельцам, и как не бояться вкладывать в реконструкцию - в материале нашего корреспондента.
- Эстонский музей природы предоставил возможность ознакомиться с выставкой Пеэтера Лауритса «Нечто, связующее всех», а экскурсию на русском языке провел сам художник. Посетили вернисаж и наши репортеры.
- С миру по нитке: о сокращении производства риса по всему миру и отчего взорвался корабль Starship.
- В этом сезоне традиционная 36-я Рижская неделя моды проходит с 18 по 21 апреля. Наша корреспондент заглянула в закулисье модного мира.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 21 апреля.