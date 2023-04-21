ФОТО ⟩ Серый песок и пустое поле: с пляжа Штромка «исчезала» вода

Хотя вода на Штромке уже «исчезала», по словам местного жителя, прогуливающегося по песчаному полю, уровень воды на Пельгуранд не был таким низким за последние пять лет.

Профессор Эстонского морского института Георг Мартин объяснил ERR, что причиной ситуации стали продолжительные северные и восточные ветры и высокое атмосферное давление. «В то время как на океанском побережье уровень морской воды регулярно поднимается и опускается два раза в день, цикл приливов и отливов в Балтийском море особо нельзя заметить невооруженным глазом. Однако в нашем случае вода плюс-минус на метр точно так же очень легко может двигаться», – сказал он.