Европейские чиновники провели обыски в офисах Gucci

Европейская комиссия заявила, что проводила обыски в различных компаниях, но не назвала конкретных названий. Через несколько дней владелец Gucci, компания Kering SA, сама обнародовала данные. Компания-владелец Gucci подтвердила, что будет полностью сотрудничать с комиссией в расследовании, но не предоставила дополнительных комментариев.

По данным комиссии, они проверяют компании индустрии моды в разных странах-членах ЕС. Запрос информации также был отправлен другим компаниям в том же секторе.

По данным Еврокомиссии, они расследуют, не нарушали ли компании в своей деятельности картельные ограничения и надлежащую деловую практику. Рейд является частью все более эффективного наблюдения за конкуренцией в одном из самых ценных секторов Европы. Комиссия отказалась назвать компании, участвовавшие в расследовании, заявив лишь, что расследует обвинения в том, что компании ограничивают конкуренцию и поставщиков.