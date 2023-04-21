Европейские чиновники провели обыски в офисах Gucci

На этой неделе сотрудники Европейского антимонопольного ведомства провели обыск в итальянских офисах модного дома Gucci. Это часть продолжающегося расследования нарушения правил конкуренции в сфере моды, пишет экономическая газета The Wall Street Journal.
Европейская комиссия заявила, что проводила обыски в различных компаниях, но не назвала конкретных названий. Через несколько дней владелец Gucci, компания Kering SA, сама обнародовала данные. Компания-владелец Gucci подтвердила, что будет полностью сотрудничать с комиссией в расследовании, но не предоставила дополнительных комментариев.
По данным комиссии, они проверяют компании индустрии моды в разных странах-членах ЕС. Запрос информации также был отправлен другим компаниям в том же секторе.
По данным Еврокомиссии, они расследуют, не нарушали ли компании в своей деятельности картельные ограничения и надлежащую деловую практику. Рейд является частью все более эффективного наблюдения за конкуренцией в одном из самых ценных секторов Европы. Комиссия отказалась назвать компании, участвовавшие в расследовании, заявив лишь, что расследует обвинения в том, что компании ограничивают конкуренцию и поставщиков.
Такие необъявленные проверки, часто проводимые рано утром должностными лицами Комиссии и коллегами из национальных органов по вопросам конкуренции, не являются чем-то необычным. Это начальный этап расследования конкуренции, который не всегда приводит к обвинениям.