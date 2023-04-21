Брюссель: боеприпасы стран ЕС готовы для передачи Киеву

В Брюсселе сообщают о готовности для передачи Украине большого количества обещанных боеприпасов. Так, верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил в пятницу, 21 апреля, что в рамках трехступенчатого плана по совместной закупке странами ЕС боеприпасов для ВСУ уже сделаны закупки на сотни миллионов евро.

«Я говорил с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить, что ЕС выполняет свои обязательства по поставке боеприпасов Украине. С 9 февраля было доставлено более 66 процентов от первого миллиарда евро», – написал он у себя в Twitter. Под первым миллиардом евро подразумевается первая ступень плана Евросоюза, в рамках которой страны предоставляют Украине имеющиеся в наличии у их собственных армий боеприпасы, за что затем получают компенсацию из Европейского фонда мира. На этот этап Совет ЕС выделил из фонда 1 миллиард евро.

Это означает, что страны Евросоюза уже подали заявки на возмещение этой суммы из Европейского фонда мира, пояснил высокопоставленный чиновник в Брюсселе. Согласно плану, на первом этапе странам оплачивают 50-60 процентов от стоимости переданных ими Украине боеприпасов.