Как «кокаиновые подлодки» везут наркотики из Латинской Америки в Европу

Впрочем, эта тайная миссия, состоявшаяся в конце 2019 года, к обогащению экипажа не привела.

Во-первых, за ними с самого начала следили правоохранительные органы, в том числе британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

А во-вторых, у подводной лодки все же возникли технические проблемы - у берегов испанской Галисии экипажу пришлось выброситься на мель, где их и повязали.

Сейчас самодельная подводная лодка стоит на стоянке полицейской академии в Испании Фото: BBC

А субмарина стала почетным трофеем в битве с наркотрафиком и теперь красуется на парковке полицейской академии в испанском городе Авила.

Увы, назвать ее ветшающей реликвией давно отгремевших баталий не поворачивается язык, поскольку феномен подводной контрабанды наркотиков лишь набирает обороты.

Не далее как в прошлом месяце у берегов все той же Галисии обнаружилась другая субмарина.

«Наркоторговцы вот уже более 20 лет используют подводные лодки, на которых добираются до Африки и Европы, но нам пока удалось захватить лишь эти две, - объясняет главный комиссар бригады по борьбе с наркотиками Национальной полиции Испании Антонио Мартинес Дуарте. - На самом деле их очень трудно засечь».

Есть основания полагать, что сотни самодельных подводных лодок отправляются из Латинской Америки в Европу, которая остается вторым по величине после США рынком сбыта кокаина, и рынок этот стремительно растет после затишья, наступившего в связи с пандемией.