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Рука столицы: почему Таллинн продает квартиру, находящуюся в Южной Эстонии?

BNS
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Многоквартирный дом в Валга. Снимок иллюстративный.
Многоквартирный дом в Валга. Снимок иллюстративный. Фото: Tiit Loim/Lõuna-Eesti Postimees

Таллиннская городская управа, которая получает в наследство несколько объектов недвижимости в год, должна была решить, что делать с оказавшейся в собственности столицы квартирой в Валга. 

Руководитель Таллиннского департамента городского имущества Харди Алликсаар объяснил BNS, что квартира, расположенная по адресу улица Кеск, 5-22 в городе Валга, является законным наследством столицы, так как последнее место жительства наследодателя зарегистрировано в городе Таллинне.  Наследники первой очереди от наследства отказались, поэтому наследником оказалось самоуправление, являвшееся местом жительства умершего, то есть город Таллинн.

«Что касается объема имущества, унаследованного городом Таллинном в среднем за год, то объемы из года в год разные. В качестве примера можно привести, что в 2022 году город унаследовал двенадцать объектов, а в 2021 году - 36 объектов недвижимости», - сказал Алликсаар.

В зависимости от состояния унаследованных квартир и необходимости ремонта город решает, сдавать ли их в аренду нуждающимся в жилье семьям или продавать с аукциона. 

Однокомнатная квартира в Валга выставлена на письменные торги по стартовой ценой 11 000 евро.

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