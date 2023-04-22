Рука столицы: почему Таллинн продает квартиру, находящуюся в Южной Эстонии?

Руководитель Таллиннского департамента городского имущества Харди Алликсаар объяснил BNS, что квартира, расположенная по адресу улица Кеск, 5-22 в городе Валга, является законным наследством столицы, так как последнее место жительства наследодателя зарегистрировано в городе Таллинне. Наследники первой очереди от наследства отказались, поэтому наследником оказалось самоуправление, являвшееся местом жительства умершего, то есть город Таллинн.

«Что касается объема имущества, унаследованного городом Таллинном в среднем за год, то объемы из года в год разные. В качестве примера можно привести, что в 2022 году город унаследовал двенадцать объектов, а в 2021 году - 36 объектов недвижимости», - сказал Алликсаар.

В зависимости от состояния унаследованных квартир и необходимости ремонта город решает, сдавать ли их в аренду нуждающимся в жилье семьям или продавать с аукциона.