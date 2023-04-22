Тяжелые ДТП в Таллинне: пострадали три водителя самокатов, два велосипедиста и пешеход

В 09.10 ДТП произошло в Таллинне на улице Фельманни у дома на Вилмси, 23, где автомобиль светлого цвета сбил, по предварительным данным, переходившую дорогу вне пешеходного перехода 27-летнюю женщину. Водитель скрылся с места происшествия. По словам пешехода, она толкала рядом с собой электросамокат. Пешеход была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 09.31 у дома на улице Каларанна, 8/4 фургон Renault Master, за рулем которого был 25-летний мужчина, наехал на 75-летнего мужчину, который пересекал дорогу на велосипеде. Велосипедист был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В14.07 у дома на бульваре Пыхья, 17 произошло ДТП, когда 20-летняя девушка не справилась с управлением электросамоката и врезалась в дерево. Пострадавшая была доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14.28 у дома на Ярвеотса-теэ, 3 автомобиль Honda Civic, за рулем которого был 85-летний мужчина, наехал на 19-летнего молодого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16.23 на перекрестке улиц Смуули и Нарвского шоссе 51-летняя женщина на автомобиле Toyota RAV4 наехала на 45-летнего мужчину, пересекавшего дорогу на электросамокате. Водителя электросамоката доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.