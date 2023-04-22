Важно ⟩ МИД Эстонии выпустил памятку для собирающихся в путешествие с детьми

Министерство иностранных дел напоминает, что при путешествии с ребенком, независимо от его возраста, у ребенка должен быть при себе действующий проездной документ – паспорт или удостоверение личности.

«Мы также рекомендуем оформить туристическую страховку и зарегистрировать поездку на сайте Министерства иностранных дел Reisi Targalt», - сообщила пресс-служба МИД.

Что нужно иметь в виду при путешествии с ребенком?

При поездке с детьми в другую страну могут потребоваться дополнительные документы, но какие конкретно, зависит, прежде всего, от требований посещаемой страны. Поэтому министерство рекомендует сначала узнать в представительстве страны назначения или авиакомпании, какие документы пограничники этой страны требуют от путешествующих с детьми.

Транспортные компании хорошо осведомлены о требованиях стран и могут устанавливать свои требования для путешествий с детьми. МИД рекомендует ознакомиться, например, с правилами Tallink и Таллиннского аэропорта для путешествий с младенцами и детьми. Аналогичные условия выставляет большинство других пассажирских транспортных компаний.

Взрослый, путешествующий с ребенком, который не является его законным опекуном (например, дедушка, бабушка, друг семьи и так далее), должен иметь совместное согласие родителей ребенка на поездку. То же самое относится к случаям, когда только один из родителей путешествует с ребенком или если ребенок путешествует один. Достаточно ли простого письменного согласия родителей или документ должен быть заверен у нотариуса, зависит, прежде всего, от требований посещаемой страны и стран, через которые предстоит проехать по маршруту пункта назначения. Найти образец согласия можно на странице Reisi Targalt.

Согласие (как простое, так и нотариальное) может быть оформлено на более длительный срок, а не только на одну конкретную поездку, а одно разрешение может быть действительным для одной, нескольких или всех стран по вашему желанию.

Кроме того, МИД рекомендует взять с собой бумажную выписку из регистра народонаселения на английском языке, в которой указаны данные имеющих право опеки обоих родителей. Выписку также можно использовать вместо свидетельства о рождении, если у одного из родителей другая фамилия, чем у ребенка, или если несовершеннолетний путешествует с бабушкой и/или дедушкой, для подтверждения с ними родства (вместо свидетельств о рождении родителей и ребенка ). Получить выписку из регистра народонаселения можно в местном самоуправлении. Заказать справку можно также через портал регистра народонаселения, указав получение бумажной выписки в местном самоуправлении.

Свидетельство о рождении ребенка используется для подтверждения статуса родителя, который воспитывает ребенка один, и для той же цели служит выписка из регистра народонаселения.

МИД обязательно рекомендует оформить страховку для всех участников школьных групповых поездок, которая обеспечивает необходимую медицинскую помощь в случае болезни и, при необходимости, специальный транспорт до Эстонии. Кроме того, необходимо учитывать правильное оформление списков учащихся с гражданством третьих стран, проживающих в государстве-члене Европейского Союза и участвующих в школьной экскурсии.

Каждый день Министерство иностранных дел делится полезными советами касательно путешествий и отвечает на все вопросы, связанные с поездками, в онлайн-консульстве Facebook.

Помощь доступна круглосуточно по консульскому номеру Министерства иностранных дел +372 5301 9999.