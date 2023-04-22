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ЕС хочет ввести новые правила для уродливых овощей

rus.postimees.ee
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Эстонские огурцы. Иллюстративное фото.
Эстонские огурцы. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

Европейская комиссия предложила разрешить продажу моркови и огурцов, даже если у них есть внешние дефекты.

Комиссия ЕС хочет смягчить правила в отношении неприглядных фруктов и овощей, чтобы меньше еды выбрасывалось. Комиссия объявила, что продукцию с внешними дефектами разрешат продавать прямо на месте. Это позволит производителям сельхозпродукции осуществлять короткие поставки и предлагать потребителям по более низкой цене свежие фрукты и овощи.

Кроме того, хотят, чтобы в будущем маркировка некоторых пищевых продуктов, таких как мед, орехи и сухофрукты, включала все страны происхождения. До сих пор требование заключалось в том, что если мед из ЕС смешивается, например, с медом, импортированным из Китая, на упаковке должно быть указано только «смесь меда из стран ЕС и стран, не входящих в ЕС».

Кроме того, согласно Европейской комиссии, фруктовые соки могут иметь маркировку «без добавления сахара». В отличие от нектара, соки не могут содержать добавленный сахар, но комиссия утверждает, что большинство потребителей не знают об этом.

Также есть предложение по вареньям, т.е. содержание фруктов в вареньях в будущем должно быть не менее 450 граммов на килограмм, что на 100 граммов больше, чем раньше. Если содержание фруктов увеличить в целом, потребители в будущем будут получать продукты, содержащие меньше добавленного сахара и больше фруктов.

До сих пор мармеладом можно назвать только мармелад из цитрусовых. Однако, согласно предложению, должна быть возможность использовать это название для всех мармеладов, чтобы адаптировать название продукта к наиболее распространенному на местном уровне названию.

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