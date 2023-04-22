Создание фонда лоббировали представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во главе с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, которого из-за поддержки политики Кремля в прошлом хотели лишить членства в партии. Нынешний член правления фонда Эрвин Селлеринг, также представлявший СДПГ, ранее занимал пост премьер-министра Мекленбурга - Передней Померании. А сам фонд в прошлом открыто получил на свою деятельность от «Газпрома» 20 млн евро.

Региональные власти уже заподозрены в «нечистоплотности» из-за фонда

В 2023 году стало известно, что одна из сотрудниц финансового ведомства Мекленбурга - Передней Померании забрала из рабочего кабинета налоговую декларацию «климатического» фонда и сожгла ее у себя дома в камине.

Юрист и бывший депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Карл-Георг Вельман указывал в комментарии для СМИ, что странный поступок фининспектора мог объясняться давлением со стороны сменившей Селлеринга на посту главы региона Мануэлы Швезиг. Она тоже является членом СДПГ, поддерживает дружеские отношения со Шрёдером, а кроме того,выступала за проведение в Германии так называемых «Дней России» - мероприятий, лоббировавших продолжение отношений с РФ, несмотря на ее агрессивную политику в отношении Украине. В определенный момент из-за этого Швезиг попала в «реестр» лоббистов «Газпрома», который ведут немецкие общественные организации.

По мнению юриста, уничтожение налоговой декларации фондом могло быть призвано скрыть тот факт, что 50 процентов из денег, перечисленных ему «Газпромом», были направлены в качестве налога в региональный бюджет - это зачисление могло поспособствовать карьере Швезиг. Однако теперь оппозиционеры обвиняют главу региона во взятке.