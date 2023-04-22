Вот это удача! Житель Эстонии выиграл в лотерею почти два миллиона евро

В последний раз крупный выигрыш Eurojackpot происходил в Эстонию две недели назад, когда 7 апреля женщина, купившая билет онлайн, выиграла 98 642,80 евро при совпадении 5+0.

Вчера джекпот не был разыгран, поэтому прогнозируемый главный приз розыгрыша во вторник составляет 46 миллионов евро. Чтобы получить главный выигрыш Eurojackpot, нужно правильно угадать пять основных номеров и два дополнительных номера.

За первые три месяца этого года Eesti Loto выплатила государству налог на азартные игры почти четыре миллиона евро. За этот период Eesti Loto выплатила около 9,5 миллионов евро выигрышей, в том числе более двух миллионов евро в моментальных лотерейных выигрышах.