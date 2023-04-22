Финансовое благополучие жителей Эстонии находится под угрозой

«Важным компонентом хорошего финансового благополучия является наличие сбережений. Жить от зарплаты до зарплаты, не имея резерва, крайне напряженно, о чем свидетельствует вопрос исследования о том, что чувствуют люди, когда думают о своих финансах - 35% эстонцев ответили, что они «обеспокоены». Например, в Швеции половина населения ответила на тот же вопрос, что они чувствуют себя «уверенными в себе», сказала Кати Воометс, руководитель Центра финансовой информации Swedbank.

По словам Воометс, создание сберегательного фонда для покрытия непредвиденных расходов, таких как ремонт бытовой техники или автомобиля, может помочь уменьшить беспокойство. Опрос показал, что 29% смогут справиться с непредвиденными расходами, а 37% населения столкнутся с трудностями.

«Я рекомендую иметь сберегательный буфер, который бы покрывал потребности домохозяйства как минимум на три месяца. Такой резерв создает безопасность на случай непредвиденных ситуаций, например, потери работы», - сказала Воометс.

По данным Swedbank, больше всего сбережений имеют люди старше 60 лет и предприниматели, из которых 35% и 42% соответственно имеют трехмесячный резерв. «Беспокойство вызывает тот факт, что почти у четверти жителей Эстонии вообще нет накоплений», - добавила Воометс.