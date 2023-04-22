Согласно исследованию, подготовленному Swedbank, финансовое благополучие жителей Эстонии находится под угрозой, так как на многих счетах нет сбережений, которые позволили бы быть готовыми к непредвиденным обстоятельствам.
«Важным компонентом хорошего финансового благополучия является наличие сбережений. Жить от зарплаты до зарплаты, не имея резерва, крайне напряженно, о чем свидетельствует вопрос исследования о том, что чувствуют люди, когда думают о своих финансах - 35% эстонцев ответили, что они «обеспокоены». Например, в Швеции половина населения ответила на тот же вопрос, что они чувствуют себя «уверенными в себе», сказала Кати Воометс, руководитель Центра финансовой информации Swedbank.
По словам Воометс, создание сберегательного фонда для покрытия непредвиденных расходов, таких как ремонт бытовой техники или автомобиля, может помочь уменьшить беспокойство. Опрос показал, что 29% смогут справиться с непредвиденными расходами, а 37% населения столкнутся с трудностями.
«Я рекомендую иметь сберегательный буфер, который бы покрывал потребности домохозяйства как минимум на три месяца. Такой резерв создает безопасность на случай непредвиденных ситуаций, например, потери работы», - сказала Воометс.
По данным Swedbank, больше всего сбережений имеют люди старше 60 лет и предприниматели, из которых 35% и 42% соответственно имеют трехмесячный резерв. «Беспокойство вызывает тот факт, что почти у четверти жителей Эстонии вообще нет накоплений», - добавила Воометс.
Когда речь идет о долгосрочных сбережениях, люди чувствуют себя еще более неуверенно: 42% эстонцев не уверены, что их сбережений будет достаточно, чтобы продолжать жить на желаемом уровне жизни после выхода на пенсию. «Этот показатель выше среди женщин и людей предпенсионного возраста и, как и ожидалось, ниже среди молодежи», - сказала Воометс, добавив, что предпосылкой для сбережений является контроль над расходами и доходами.
Помогает эффективное планирование
«Путь к сбережениям начинается с планирования финансов и составления ежемесячного бюджета, но, к сожалению, только 44% эстонцев планируют свои финансы. Чаще всего анализируют свои расходы жители Эстонии в возрасте 30-39 лет и пенсионеры. В целом, 7% населения не планируют свои финансы», - сказала руководитель информационного центра.
Она подчеркнула, что составление бюджета - это первый шаг к тому, чтобы взять под контроль свои финансы. «Поначалу это может показаться сложным, особенно когда кажется, что все ваши доходы все равно будут потрачены. Однако анализ своих расходов часто помогает найти способы экономии. Вы можете вести учет своих расходов в таблице Excel или использовать приложение для составления бюджета, например, на банковском счете или в интернет-банке», - сказала она.
«Затем следует составить бюджет, начиная со всех доходов и постоянных расходов и рассчитывая использование ежемесячно свободных денежных средств. Например, если ваш доход составляет 1300 евро, а постоянные расходы - 600 евро, оставшиеся 700 евро следует разделить на следующие категории: питание, бытовые расходы и транспорт. Сбережения также могут быть включены. Даже если сумма, откладываемая каждый месяц, невелика, привычка экономить очень полезна в долгосрочной перспективе», - добавила Воометс.
Она также порекомендовала рассмотреть возможность инвестирования сбережений. «Когда денежный буфер уже растет, стоит использовать инвестиционные фонды и третью пенсионную ступень для долгосрочных накоплений. Время - самый большой друг долгосрочных накоплений, поэтому чем раньше вы начнете, тем больший буфер вы заработаете благодаря начислению процентов», - заключила Воометс.