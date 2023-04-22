Таллинн еще в начале 2000-х допустил фатальную ошибку: горожане расхлебывают до сих пор

Одним летним днем ​​2018 года, когда я хотел поскорее добраться от Дома радио на улице Гонсиори до площади Вабадузе, я к своему разочарованию обнаружил, что ни один из шести автобусов, остановившихся перед Домом радио, меня туда довезти не смог: четыре маршрута (31, 53, 55, 56) заканчивались уже на следующей остановке, два (67, 68) ехали только до Театральной площади. Чтобы добраться до мэрии, пришлось пересаживаться.