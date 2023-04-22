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Таллинн еще в начале 2000-х допустил фатальную ошибку: горожане расхлебывают до сих пор

Игнар Фьюк
, архитектор
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Проходит через центр Таллинна и соединяет западную и восточную части города только один маршрут - автобус №5.
Проходит через центр Таллинна и соединяет западную и восточную части города только один маршрут - автобус №5. Фото: Игнар Фьюк.

Одним летним днем ​​2018 года, когда я хотел поскорее добраться от Дома радио на улице Гонсиори до площади Вабадузе, я к своему разочарованию обнаружил, что ни один из шести автобусов, остановившихся перед Домом радио, меня туда довезти не смог: четыре маршрута (31, 53, 55, 56) заканчивались уже на следующей остановке, два (67, 68) ехали только до Театральной площади. Чтобы добраться до мэрии, пришлось пересаживаться.

Конечно, конечная остановка автобусов не должна находиться прямо на площади Вабадузе. Однако я считаю само собой разумеющимся, что такой важный маршрут, как Лаагна – Гонсиори, можно было бы продолжить в направлении Пярнуского шоссе, бульваров Вабадузе и Сыпрузе, Мустамяэ-теэ, Палдиского шоссе и/или улицы Сыле.

С такой же неуклюжей логикой было организовано автобусное движение и на других магистралях. Например, одиннадцать (!) из двенадцати автобусных маршрутов, двигающихся по Нарвскому шоссе также заканчивались в центре города (1, 8, 19, 29, 34, 35, 38, 44, 51, 60, 63). Исключение составила линия 5, которая проходит через центр и соединяет западную и восточную части города.

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