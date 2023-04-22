Эксперт: сейчас идеальное время для покупки готовой квартиры в новостройке

«Если прошлым летом в столице и ближайших пригородах продавалось менее сотни новых квартир с готовой отделкой, то теперь этот показатель превысил четыре сотни уже по состоянию на апрель», – отметил партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.

«На рынке царит спокойствие. Покупатели осторожничают, поэтому темп продаж слегка замедлился, но, с другой стороны, наконец, наступило время, когда вы можете сразу найти себе новую квартиру, а не ждать завершения строительства целый год.