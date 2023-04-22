Эксперт: сейчас идеальное время для покупки готовой квартиры в новостройке

Согласно результатам мониторинга новых девелоперских проектов, проведенного Pindi Kinnisvara, остаток построенных, но еще не проданных новых квартир в Таллинне и Харьюмаа вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Это гарантирует покупателям лучший выбор недвижимости и больше времени на принятие решения.
«Если прошлым летом в столице и ближайших пригородах продавалось менее сотни новых квартир с готовой отделкой, то теперь этот показатель превысил четыре сотни уже по состоянию на апрель», – отметил партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.
«На рынке царит спокойствие. Покупатели осторожничают, поэтому темп продаж слегка замедлился, но, с другой стороны, наконец, наступило время, когда вы можете сразу найти себе новую квартиру, а не ждать завершения строительства целый год.
Жилая площадь в новостройках составляет очень серьезную конкуренцию квартирам во вторичном рынке, поскольку такие объекты отличаются более эстетичным внешним видом, хорошей энергоэффективностью и прочими благоприятными факторами, которые всегда привлекали платежеспособных клиентов. Просто очень многие не хотели или не могли ждать окончания строительства», - пояснил Сооман. «Теперь ждать уже не надо, и цены стали более доступными», - добавил он.