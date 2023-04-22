Народ в Южной Эстонии требует самоопределения

В субботу утром в городе Выру начался первый съезд народа выру, делегаты которого хотят определить себя как местный коренной народ - вырокесед.
После конгресса его участники проведут на берегу озера Тамула акцию «Живая цепь - Нурсипалу 2.0», а также концерт-манифестацию в знак протеста против планов расширения полигона Сил обороны в Нурсипалу.
Народ выру - это отдельный народ, проживающий в Юго-Восточной Эстонии, сравнимый, например, с саамами в Финляндии. Конгресс «Выроке завтра и послезавтра» собирается, чтобы принять три законопроекта: о самоопределении Выроке как коренного народа и о защите их языка и окружающей среды.
«Расширение полигона Нурсипалу ставит под угрозу дальнейшее существование народа выру. Поскольку военные объекты нельзя строить на землях коренных народов без их разрешения и без реальных переговоров с ними, то единственный способ выжить в таких условиях - заявить на нашем съезде, что мы являемся коренным народом, сделать этот статус юридическим фактом», - сказала одна из инициаторов конгресса, писатель на языке выру Каукси Юлле.
В 17 часов в парке Крейцвальди в Выру состоится народное собрание, участники которого совместно выступят за исконные ценности народ выру - природу, дом, деревенскую среду обитания, тишину и покой, лес, баню по-черному, чистую воду и воздух.
В 18:00 в Выру начнется большой концерт-манифестация, на котором выступят популярные музыканты - от народных до эстрадных исполнителей. Единственным мотивом их выступлений будет желание своим творчеством поддержать устойчивое развитие Вырумаа, как и во времена поющей революции, принесшей Эстонию свободу.
Концерт завершится большим костром Юрьевой ночи, зажженным от факела, принесенного с городского вала города Пайде.
Выруский диалект (вырус. võro kiil, эст. võru keel; также выруский язык, язык выро) - один из диалектов южноэстонского языка или южного наречия эстонского языка, принадлежащий к прибалтийско-финской группе финно-угорских языков.
На выруском диалекте говорит около 70 тысяч человек, известных как выру - в основном, в юго-восточной Эстонии, в Выруском уезде и уезде Пыльва, исторически составлявших регион Вырумаа. Его носителей также можно найти в Тарту, Таллинне и в других частях Эстонии.
В последние годы на основе выруского диалекта развивается собственный литературный стандарт и предпринимаются попытки придать ему статус регионального языка Эстонии.
На сегодняшний день выруский диалект используется в работах некоторых эстонских сценаристов, поэтов и писателей. Он преподаётся один раз в неделю в 26 школах. Дважды в месяц выходит газета «Uma Leht».
В 1970-1980-е годы на выруском диалекте (в эстоноязычных сборниках) публиковалась часть стихотворений эстонского поэта Пауля Хааваокса.
Язык народа сету (сето), представители которого проживают как в юго-восточной Эстонии, так и в Печорском районе Псковской области России, обычно относят к говорам выруского диалекта. При этом сами сету считают свой язык самостоятельным.