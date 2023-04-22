Народ в Южной Эстонии требует самоопределения

После конгресса его участники проведут на берегу озера Тамула акцию «Живая цепь - Нурсипалу 2.0», а также концерт-манифестацию в знак протеста против планов расширения полигона Сил обороны в Нурсипалу.

Народ выру - это отдельный народ, проживающий в Юго-Восточной Эстонии, сравнимый, например, с саамами в Финляндии. Конгресс «Выроке завтра и послезавтра» собирается, чтобы принять три законопроекта: о самоопределении Выроке как коренного народа и о защите их языка и окружающей среды.

«Расширение полигона Нурсипалу ставит под угрозу дальнейшее существование народа выру. Поскольку военные объекты нельзя строить на землях коренных народов без их разрешения и без реальных переговоров с ними, то единственный способ выжить в таких условиях - заявить на нашем съезде, что мы являемся коренным народом, сделать этот статус юридическим фактом», - сказала одна из инициаторов конгресса, писатель на языке выру Каукси Юлле.

В 17 часов в парке Крейцвальди в Выру состоится народное собрание, участники которого совместно выступят за исконные ценности народ выру - природу, дом, деревенскую среду обитания, тишину и покой, лес, баню по-черному, чистую воду и воздух.

В 18:00 в Выру начнется большой концерт-манифестация, на котором выступят популярные музыканты - от народных до эстрадных исполнителей. Единственным мотивом их выступлений будет желание своим творчеством поддержать устойчивое развитие Вырумаа, как и во времена поющей революции, принесшей Эстонию свободу.