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Умерла звезда футбола, чемпион Европы

, спортивный репортер
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Shutterstock

Футбольный клуб «Барселона» убит горем в связи с кончиной своей легенды Хосе Марии Фусте.

82-летний Фусте провел большую часть своей карьеры в футбольном клубе «Барселона». Полузащитник, поступивший в академию топ-клуба в возрасте 12 лет, в 1960 году попал в первую команду, в которой ему удалось дебютировать через два сезона.

За «Барселону» он провел 406 матчей, забив 117 голов. За сборную Испании Фусте сыграл всего восемь матчей, но в 1964 году стал чемпионом Европы.

После успешной карьеры Фусте решил продолжить играть в футбол и представлял команду ветеранов «Барселоны». Он был частью команды и как игрок, и как главный тренер.

«Мои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Хосепа Марии Фусте. Он был легендарной личностью в «Барселоне» и душой ветеранской команды. Покойся с миром», - заявил президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

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