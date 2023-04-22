Умерла звезда футбола, чемпион Европы

82-летний Фусте провел большую часть своей карьеры в футбольном клубе «Барселона». Полузащитник, поступивший в академию топ-клуба в возрасте 12 лет, в 1960 году попал в первую команду, в которой ему удалось дебютировать через два сезона.

За «Барселону» он провел 406 матчей, забив 117 голов. За сборную Испании Фусте сыграл всего восемь матчей, но в 1964 году стал чемпионом Европы.

После успешной карьеры Фусте решил продолжить играть в футбол и представлял команду ветеранов «Барселоны». Он был частью команды и как игрок, и как главный тренер.