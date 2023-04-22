Отвечая на вопрос тележурналиста Дариуса Рошебина о том, является ли Крым частью Украины, Лу Шайе сказал, что все зависит от того, как смотреть на этот вопрос. «Прежде всего... Крым изначально принадлежал России, не так ли? А потом Хрущев, в советские времена, передал Крым Украине», - сказала Шайе.

Затем ведущий вмешался и сказал, что по международному праву Крым является частью Украины, и, хотя этот факт может быть поставлен под сомнение, Крым все равно является частью Украины.

Шайе ответил, что по международному праву бывшие страны-члены Советского Союза не имеют никакого статуса. «В международном праве бывшие советские государства даже не имеют статуса... как бы это сказать... фактического статуса в международном праве, потому что нет международного договора, который бы материализовал их суверенитет», - высказал свое мнение посол Китая.

Ответ Шайе ставит под сомнение суверенитет всех бывших стран-членов Советского Союза, включая Эстонию и другие страны Балтии.

Затем Рошебин спросил, не остались ли для него нерешенными пограничные вопросы, возникшие после распада СССР.