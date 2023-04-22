Будьте осторожны ⟩ Во многих уездах объявлено предупреждение о пожароопасности

Rus.Postimees.eeЭстонияБудьте осторожны ⟩ Во многих уездах объявлено предупреждение о пожароопасностиBNS22 апреля 2023, 12:36Facebook TwitterComments Лесной пожар. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan TeedemaАгентство окружающей среды объявило предупреждение о пожароопасности первого уровня для большинства уездов.Риск лесных пожаров очень высок в уездах Ляэне, Рапла, Ярве, Ляэне и Ида-Виру, Пярну, Тарту и Валга. Пожароопасность в этих районах очень высокая, от IV до V класса.В лесах Харьюмаа, островов и уездах Вильянди, Йыгева, Пылва и Выру в настоящее время нет серьезного пожароопасности.Facebook TwitterComments Ключевые словапожаруездыпожароопасностьлесной пожарлесные пожарыуездАгенство окружающей средыPекомендуем