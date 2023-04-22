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Будьте осторожны ⟩ Во многих уездах объявлено предупреждение о пожароопасности

BNS
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Лесной пожар. Фото иллюстративное.
Лесной пожар. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema

Агентство окружающей среды объявило предупреждение о пожароопасности первого уровня для большинства уездов.

Риск лесных пожаров очень высок в уездах Ляэне, Рапла, Ярве, Ляэне и Ида-Виру, Пярну, Тарту и Валга. Пожароопасность в этих районах очень высокая, от IV до V класса.

В лесах Харьюмаа, островов и уездах Вильянди, Йыгева, Пылва и Выру в настоящее время нет серьезного пожароопасности.

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