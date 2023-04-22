ВИЙМСИ? А ВОТ И НЕТ! ⟩ Такой дом на берегу озера стоит в три раза меньше аналогичного в столице

Двухэтажный частный дом отличается от окружающих строений своими четкими линиями и поразительно современной архитектурой, резко контрастирующей с тем, как большинство из нас представляет себе застройку Вильянди.

На обоих этажах просторного дома достаточно места даже для большого семейства. Общая площадь дома - 236,6 м2. На первом этаже находится прихожая, гараж, подсобное помещение, кабинет, кухня-гостиная, сауна и холл.

Дом у озера Вильянди. Фото: KV.EE

На втором этаже расположены три спальни, большая ванная комната, гардеробная и лестничная площадка. Из главной спальни есть выход на собственный балкон, а две меньшие спальни выходят на общий балкон.

В интерьере дома, решенном в светлых тонах, преобладают нестандартные решения и много внимания уделено освещению.

Площадь расположенного на тихой улице земельного участка составляет 1180 м2. В саду растет несколько фруктовых деревьев и ягодных кустарников.

Дом у озера Вильянди. Фото: KV.EE