Преступление и наказание ⟩ Полиция задержала лихача: уже через три часа ему вынесли приговор

Патрульные полицейские отделения полиции Центральной Эстонии вчера днем задержали в Рапламаа в деревне Махтра 26-летнего водителя, который на извилистой дороги пошел на опасный обгон грузовика. В зоне с максимально разрешенной скоростью в 90 км/ч нарушитель двигался со скоростью в 122 км/ч.

Руководитель патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Янно Тоби сказал, что прошлой осенью этого 26-летнего нарушителя уже дважды наказывали за превышение скорости и лишали водительских прав.

«Поскольку у него осенью отобрали первоначальные водительские права и признали их недействительными, сесть за руль автомобиля он мог только после прохождения дополнительного обучения и пересдачи экзаменов. Но он этого не сделал», - сказал Тоби.

Нарушитель был задержан и уже через три часа предстал перед судом. Как сообщает полиция, он был приговорен к 20 дням ареста.