Галерея ⟩ Президент Алар Карис посадил дуб на территории своей бывшей работы

14 апреля ЭНМ отмечал свое 114-летие, и президент Алар Карис отметил это событие посадкой дуба в парке Раади в субботу в 12 часов дня вместе с директором музея Керту Сакс.

Имя не имеет значение

Поскольку у президентов есть привычка время от времени сажать деревья, Карис не смог точно сказать, сколько раз он сажал деревья за время своего президентства. «Думаю, я посадил уже, наверное, три. Но важен не срок пребывания на посту, и не то, есть ли на дереве табличка с именем, а само дерево», - сказал президент.

«Дубы очень важны в нашей культуре. Я некоторое время был руководителем Национального музея, и теперь, когда я могу посадить рядом с ним дуб в сегодняшней должности, это очень приятно, - добавил глава государства. - Надеюсь, что возможностей для посадки дубов будет больше».

Домашняя теплица

Президент Алар Карис признался, что у него не так много времени заниматься садоводством вокруг своего дома, потому что быть президентом означает много времени проводить вдали от дома. «Все делается дистанционно, но я пытаюсь найти людей, чтобы поддерживать теплицу в хорошем состоянии. У моей супруги немного больше времени, но поддерживать хозяйство с расстояния в двести и более километров непросто», - заявил он.

Президент пожелал ЭНМ интересных выставок, хорошей научной работы и много посетителей в ближайшие годы.