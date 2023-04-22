Галерея ⟩ Президент Алар Карис посадил дуб на территории своей бывшей работы

Рядом с Эстонским национальным музеем (ЭНМ), который на прошлой неделе отметил свое 114-летие, сегодня во время обеда бывший руководитель музея, президент Эстонской Республики Алар Карис посадил дуб.
14 апреля ЭНМ отмечал свое 114-летие, и президент Алар Карис отметил это событие посадкой дуба в парке Раади в субботу в 12 часов дня вместе с директором музея Керту Сакс.
Имя не имеет значение
Поскольку у президентов есть привычка время от времени сажать деревья, Карис не смог точно сказать, сколько раз он сажал деревья за время своего президентства. «Думаю, я посадил уже, наверное, три. Но важен не срок пребывания на посту, и не то, есть ли на дереве табличка с именем, а само дерево», - сказал президент.
«Дубы очень важны в нашей культуре. Я некоторое время был руководителем Национального музея, и теперь, когда я могу посадить рядом с ним дуб в сегодняшней должности, это очень приятно, - добавил глава государства. - Надеюсь, что возможностей для посадки дубов будет больше».
Домашняя теплица
Президент Алар Карис признался, что у него не так много времени заниматься садоводством вокруг своего дома, потому что быть президентом означает много времени проводить вдали от дома. «Все делается дистанционно, но я пытаюсь найти людей, чтобы поддерживать теплицу в хорошем состоянии. У моей супруги немного больше времени, но поддерживать хозяйство с расстояния в двести и более километров непросто», - заявил он.
Президент пожелал ЭНМ интересных выставок, хорошей научной работы и много посетителей в ближайшие годы.
Дубу, посаженному президентом рядом с музеем, 15 лет, и он родом из лесного питомника Ignas, волости Камбья. «Мы имеем дело с совершенно нормальным и обыкновенным эстонским дубом, который был предварительно выращен из желудей, собранных в Тартуском уезде», - прокомментировала Лийна Маркус, руководитель лесного питомника Ignas.