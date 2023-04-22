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Фото ⟩ Пропал 54-летний мужчина: если увидите эту машину, звоните в полицию

rus.postimees.ee
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Пропавший Янно.
Пропавший Янно. Фото: Полиция

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Вяндра 54-летнего Янно.

Янно уехал из дома в среду, 19 апреля, на своем автомобиле Honda CRV с номером 163BND в неизвестном направлении.

В последний раз его видели в темно-зеленой куртке, черной кепке, в черно-белых спортивных брюках и коричневых кроссовках. Он также может быть одет в оранжевую рабочую куртку.

У Янно крупное телосложение, его рост 178 см, он носит очки.

Полиция просит всех, кто может знать местонахождение Янно, сообщить об этом либо по телефону 112, либо связавшись с участковыми – Янеком Сахаренко (529 7002) или Аларом Абелем (529 5786).

Машина Янно. 
Машина Янно. Фото: Полиция
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