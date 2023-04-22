В редакцию Rus.Postimees обратился читатель, который попал на своем отдыхе в очень неприятную ситуацию: трансфер привез его семью в аэропорт Хургады, но внутрь их не впустили, так как самолет эстонской авиакомпании Nordica еще даже не вылетел из Таллинна.
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На 30-градусной жаре, без воды и еды: семью из Эстонии с семимесячным ребенком не впустили в аэропорт
«Должны были вылетать в 11:20 рейсом EE8012 из Хургады в Таллинн. Трансфер привез вовремя в аэропорт, но внутрь нас не пустили. Оказалось, что наш самолет даже не вылетел еще из Таллинна», - пожаловался Алексей и уточнил, что вылет перенесли на 21:40. По его словам, с ним были две пожилые мамы, его жена и два ребенка, младшему из которых семь месяцев.