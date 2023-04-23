В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет об образовании - высшем и профессионально-техническом. Какой путь выбирает наша молодежь и почему, какие профессии сегодня востребованы на рынке труда - об это в студии будут дискутировать представители сферы образования, будущие студенты и их родители.
Завуч Таллиннского ласнамяэского механического училища: если у студента нет базовых знаний, учиться ему будет трудно
В передаче приняла участие и заведующая учебной частью Таллиннского ласнамяэского механического училища Ада Лумисте. По ее словам, учеба в профтехе не всем дается просто.
«Больше всего у нас поступающих на специальность автотехника, - сказала Лумисте. - Это самая популярная специальность, но учиться тут трудно. В итоге, многие из поступивших понимают, что им трудно: очень много нужно знать из математики, физики и так далее. Поэтому часто получается так, что они покидают нашу школу или выбирают другую профессию. Еще одна популярная специальность - сварщик. Но там тоже учиться нелегко. Так что, профессии у нас такие, где очень нужны базовые знания из основной школы - особенно математика, физика, химия и так далее».
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Вуз или профтех?» уже в этот понедельник в 20.30 на канале ETV+. Ведущие - Елена Соломина и Олеся Лагашина.