Завуч Таллиннского ласнамяэского механического училища: если у студента нет базовых знаний, учиться ему будет трудно

«Больше всего у нас поступающих на специальность автотехника, - сказала Лумисте. - Это самая популярная специальность, но учиться тут трудно. В итоге, многие из поступивших понимают, что им трудно: очень много нужно знать из математики, физики и так далее. Поэтому часто получается так, что они покидают нашу школу или выбирают другую профессию. Еще одна популярная специальность - сварщик. Но там тоже учиться нелегко. Так что, профессии у нас такие, где очень нужны базовые знания из основной школы - особенно математика, физика, химия и так далее».