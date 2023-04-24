Специалист по образованию за рубежом: учеба в другой стране способствует самостоятельности

В студии приняла участие и специалист по образованию за рубежом Антонина Киселева. По ее словам, учеба за рубежом способствует тому, что вчерашние дети быстрее становятся самостоятельными.

«Столкновение с реальной жизнью кому-то в минус, а кому-то в плюс. Помимо того, что ты получаешь востребованную профессию, ты сталкиваешься с реальными вопросами, которые тебе придется решать, когда ты будешь взрослым. И сейчас - это отличная ситуация, когда ты одновременно являешься студентом и родители могут тебе хоть как-то помогать и поддерживать, а с другой стороны - ты уже самостоятельно должен решать очень большое количество вопросов. Помимо приобретения специальности, ты становишься реально сильной личностью», - сказала Киселева.

«Но я скажу, что уже со второго семестра многие подрабатывают, - продолжила Киселева. - И даже минимальная зарплата за рубежом позволяет им худо-бедно сводить концы с концами и таким образом делает их очень самостоятельными. Но, да: если совсем-совсем плохо с финансами, вряд ли ты сможешь позволить себе образование за рубежом».