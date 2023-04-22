Предприниматель в сфере недвижимости: каждый недостаток влияет на стоимость объекта недвижимости

Даже в нынешние непростые времена количество сделок с недвижимостью слегка возросло, а на рынке появились интересные объекты и платежеспособные покупатели. Оживление рынка недвижимости после зимней спячки прогнозируется каждый год. Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман рассказал нам, почему это происходит.

«Для начала, нам никак нельзя оставить без внимания тот факт, что человек, по своей сути, животное, так что весеннее гнездование прописано в нашем ДНК. Мы можем относить себя к разумным или неразумным видам, но избавиться от зова природы нам не дано. Как только начинает таять снег, наступают солнечные дни, а на газонах показываются первые цветы, мы начинаем задумываться о новом доме.

Особенно сильное желание свить гнездо по весне после тяжелой зимы охватывает квартиросъемщиков и молодые семьи, только планирующие совместную жизнь. Хоть мы и встречаем наступающий год зимой под звуки салюта и брызги шампанского, на самом деле начало новой жизни у нас скорее связывается с весной, а не с новогодними обещаниями, сформулированными за двадцать секунд в новогоднюю ночь», - пояснил Сооман.