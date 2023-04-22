Предприниматель в сфере недвижимости: каждый недостаток влияет на стоимость объекта недвижимости

По словам Андреса Тедера, члена правления Pindi Kinnisvara, в отличие от периода подъема, в сложной экономической ситуации трудно приходится именно продавцам недвижимости. Покупатели же никуда не торопятся, располагая достаточным количеством предложений, и поэтому внимательно изучают объекты на предмет возможных недостатков, снижающих стоимость товара.
«В условиях экономического подъема и быстрого роста цен покупателям недвижимости приходилось спешить, поскольку уже на следующий день кто-то мог перехватить желаемый объект. Именно поэтому люди покупали имущество, обладающее определенными недостатками, имеющими свойство усиливаться уже после заключения сделки купли-продажи. Теперь ситуация перевернулась с ног на голову: если продавец не захотел заниматься ликвидацией дефектов перед продажей, то покупатель обязательно на них укажет, тем самым торгуясь за более низкую цену», - пояснил в своем комментарии к положению на рынке недвижимости член правления и руководитель отдела оценки недвижимости риэлторской фирмы Pindi Kinnisvara Андрес Тедер.
По его словам, не надо путать имеющиеся недостатки со скрытыми дефектами, в отношении которых у покупателя имеется правовая защита.
«Можно выделить множество различных недостатков, оказывающих влияние на цену. Некоторые из них можно ликвидировать (например, привести в порядок документацию, починить протекающий кран или проветрить квартиру, чтобы избавиться от запаха табака). Другие недостатки можно в некоторой степени компенсировать. Например, если в доме грязный подъезд, то данный вопрос можно обсудить в товариществе перед продажей, и если другие жильцы согласны, то проблему может решить более плотный график уборки. К сожалению, существуют недостатки, от которых практически невозможно избавиться: к последней категории относится, например, место расположения объекта. Если окна квартиры выходят на шумную трассу, то с этим уже ничего поделать нельзя, но теперь у покупателей есть время подумать, устраивает ли их жилье прямо возле троллейбусной остановки», - добавил Тедер.
«Ситуация довольно быстро изменилась, и теперь покупатели намного лучше воспринимают данные изменения. Продавцы могут не осознавать, насколько остыл рынок, и по-прежнему довольно беспечно относиться к приведению в порядок своего имущества. Мы рекомендуем как можно скорее отказаться от этой позиции, поскольку теперь покупатели никуда не торопятся, а каждый дефект будет непосредственно влиять на стоимость имущества», - пояснил Тедер.
Согласно результатам мониторинга новых девелоперских проектов, проведенного Pindi Kinnisvara, остаток построенных, но еще не проданных новых квартир в Таллинне и Харьюмаа вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Это гарантирует покупателям лучший выбор недвижимости и больше времени на принятие решения.
«Если прошлым летом в столице и ближайших пригородах продавалось менее сотни новых квартир с готовой отделкой, то теперь этот показатель превысил четыре сотни уже по состоянию на апрель», - отметил партнер Pindi Kinnisvara в области продаж Пеэп Сооман.
«На рынке наблюдается спокойствие. Покупатели осторожничают, поэтому темп продаж слегка замедлился, но, с другой стороны, наконец, наступило время, когда вы можете сразу найти себе новую квартиру, а не ждать завершения строительства целый год. Жилая площадь в новостройках составляет очень серьезную конкуренцию вторичным квартирам, поскольку такие объекты отличаются более эстетичным внешним видом, хорошей энергоэффективностью и прочими благоприятными факторами, которые всегда привлекали платежеспособных клиентов. Просто очень многие не хотели или не могли ждать окончания строительства, - пояснил Сооман. - Теперь ждать уже не надо, и цены стали более доступными».
Даже в нынешние непростые времена количество сделок с недвижимостью слегка возросло, а на рынке появились интересные объекты и платежеспособные покупатели. Оживление рынка недвижимости после зимней спячки прогнозируется каждый год. Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман рассказал нам, почему это происходит.
«Для начала, нам никак нельзя оставить без внимания тот факт, что человек, по своей сути, животное, так что весеннее гнездование прописано в нашем ДНК. Мы можем относить себя к разумным или неразумным видам, но избавиться от зова природы нам не дано. Как только начинает таять снег, наступают солнечные дни, а на газонах показываются первые цветы, мы начинаем задумываться о новом доме.
Особенно сильное желание свить гнездо по весне после тяжелой зимы охватывает квартиросъемщиков и молодые семьи, только планирующие совместную жизнь. Хоть мы и встречаем наступающий год зимой под звуки салюта и брызги шампанского, на самом деле начало новой жизни у нас скорее связывается с весной, а не с новогодними обещаниями, сформулированными за двадцать секунд в новогоднюю ночь», - пояснил Сооман.
«Во-вторых, весной дни становятся длиннее. Никто не будет выбирать кота в мешке, то есть покупать новую квартиру в метель или в непроглядной темноте. Людям нравится находиться вне дома в светлое время суток, так что с наступлением весны у нас больше времени на знакомство с интересующим объектом после окончания рабочего дня и до наступления темноты», - добавил он.
«Природа может звать нас во весь голос, на дворе может стоять полярный день, но если на улице холодно, то человека сложно выманить из дома. Весной температура становится приятно плюсовой, а знакомство с недвижимостью – это еще один повод выйти из четырех стен и подышать свежим воздухом, не закутываясь в сто одежек», - поделился своими наблюдениями Сооман, указав на третью причину весеннего оживления рынка недвижимости.
«Четвертый важный фактор - это просыпающаяся природа. Зеленый цвет успокаивает, в отличие от грязного месива на дорогах, характерного для нашего климата в холодное время года. Почки на деревьях и яркие цветы формируют эстетически приятную картину и делают недвижимость более привлекательной, свежей и желанной. Похожий эффект наблюдается в супермаркетах, когда знакомство с ассортиментом начинается с фруктового прилавка, что подчеркивает свежесть продаваемого товара», - пояснил Сооман.
«По всем вышеперечисленным причинам весной на рынке появляется больше предложений, поскольку увеличение светового дня и хорошая погода позволяют собственникам имущества больше времени уделять ремонту и вносить декоративные элементы в свой интерьер. Одним словом, застоявшийся за зиму товар приводят в порядок и снова выставляют на прилавок. Так что пятая причина в моем списке - это большой выбор, поскольку в ненастный ноябрьский день никто не будет рекламировать свой объект, если с продажей не горит», - добавил эксперт.
«Всё вышесказанное еще не означает, что планировать покупку надо непременно на весну, потому что весной, как правило, растут и цены. Кроме того, лучшее время для оценки теплостойкости частных домов и старых квартир - это морозная зима; если вы хотите оценить уровень влажности почвы, то оптимальным сезоном будет ранняя весна в период таяния снега, а для осмотра растений на участке лучше дождаться стабильной теплой весенней погоды», - пояснил он.