В 2022 году малийская хунта начала сотрудничество с «российскими военными инструкторами». По мнению противников хунты, это наемники группы «Вагнера».

На данный момент информации о пострадавших нет. «Джихадисты атаковали аэродром и российскую базу рядом с ним», - сказал местный чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

«Российская база и их самолеты подверглись нападению, - сказал другой местный чиновник. - Джихадисты окружили часть аэродрома».

Нападение, которое произошло в городе Севаре в районе Мопти, также подтвердили два военных чиновника.

Около 5:30 утра раздались четыре громких взрыва, за которыми последовала стрельба из автоматического оружия, сообщили AFP свидетели. Столб дыма также виден недалеко от аэропорта.

По словам одного чиновника, сенегальским солдатам из миссии ООН МИНУСМА удалось замедлить продвижение джихадистов.

База миссии МИНУСМА площадью четыре гектара расположена рядом с аэропортом и военной базой, на которой размещаются российские боевики.

Представитель миссии отказался комментировать этот вопрос агентству AFP.

Мали подвергается нападениям джихадистских и сепаратистских повстанческих движений с 2012 года.