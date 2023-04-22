Теплая погода стучится в двери: в воскресенье температура поднимется до 19 градусов

По данным Агентства окружающей среды, ночью будет ясно с переменной облачностью, без осадков. Местами будет туман. Ветер будет преимущественно западный 1-6, на побережье 3-8 м/с, утром станет южным. Температура воздуха от 0 до +4 градусов, на побережье до 8 градусов выше нуля.

На Чудском озере будет преобладать западный ветер 1-5, ночью порывы до 8 м/с. Без осадков. Временами туман, в остальное время видимость хорошая. Температура воздуха 3-6 градусов выше нуля.

Утро воскресенья будет солнечным. Во второй половине дня облачность увеличится, но осадков не предвидится. Юго-западный ветер 3-8, во второй половине дня порывы до 12 м/с. Температура воздуха 14-19 градусов, на продуваемом ветром побережье 7-10 градусов. Высокая пожароопасность.

На Чудском озере юго-западный ветер 3-7, во второй половине дня порывы 10 м/с. Погода будет ясной с хорошей видимостью. Температура воздуха составит 9-13 градусов.