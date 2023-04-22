Его жизни может угрожать опасность: полиция ищет 48-летнего Янека

Сегодня утром Янек покинул свой дом в деревне Мартна в Ляэнемаа и после 5:39 утра его родственники не могут с ним связаться. У полиции есть основания полагать, что его жизни и здоровью может угрожать опасность.
Янек высокого роста, он может быть одет в темные брюки и темную толстовку или куртку с капюшоном.
Янек также может передвигаться на своей машине - Audi A4 серого цвета 2005 года выпуска с универсальным кузовом, номерной знак 338 BJG.
Всех, кто знает местонахождение Янека, просят звонить по номеру 112.