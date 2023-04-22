Пропавший 48-летний Янек найден мертвым

Полиция сообщила о пропаже Янека сегодня в 16 часов, но уже менее чем через час поступило сообщение, что он найден мертвым.
Сегодня утром Янек покинул свой дом в деревне Мартна в Ляэнемаа и после 5:39 утра его родственники не могли с ним связаться. По словам полиции, были основания полагать, что его жизни и здоровью может угрожать опасность.
Полиция начала поиски Янека и позже нашла его труп.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас сказал Rus.Postimees, что у полиции нет оснований полагать, что смерть Янека наступила в результате преступления.