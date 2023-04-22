Сб, 22.04.2023
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Пропавший 48-летний Янек найден мертвым

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: unsplash.com

Полиция сообщила о пропаже Янека сегодня в 16 часов, но уже менее чем через час поступило сообщение, что он найден мертвым. 

Сегодня утром Янек покинул свой дом в деревне Мартна в Ляэнемаа и после 5:39 утра его родственники не могли с ним связаться. По словам полиции, были основания полагать, что его жизни и здоровью может угрожать опасность.

Полиция начала поиски Янека и позже нашла его труп. 

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас сказал Rus.Postimees, что у полиции нет оснований полагать, что смерть Янека наступила в результате преступления.

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