Видео ⟩ Пьяный водитель, превысивший скорость, попал прямо в руки полиции

Во второй половине дня в субботу на трассе Пярну-Раквере-Сымеру видеорегистратор участника движения зафиксировал инцидент, где водитель Mercedes, совершавший обгон на большой скорости, через несколько мгновений наткнулся на полицию. При остановке выяснилось, что водитель был пьян.
На видео, присланном одним из читателей Virumaa Teataja, водитель Mercedes обгоняет две машины, не подозревая, что из-за холма приближается полицейский патруль. Водитель пытался уйти от наказания, снизив скорость, но полицейский патруль все же остановил его.
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