Видео ⟩ Пьяный водитель, превысивший скорость, попал прямо в руки полиции

На видео, присланном одним из читателей Virumaa Teataja , водитель Mercedes обгоняет две машины, не подозревая, что из-за холма приближается полицейский патруль. Водитель пытался уйти от наказания, снизив скорость, но полицейский патруль все же остановил его.

Вейко Оскин, патрульный полицейский Раквереского отделения полиции, подтвердил факт вышеописанного инцидента. «Сегодня примерно в 12:30 мы остановили на трассе Раквере-Сымеру автомобиль Mercedes, водитель которого превысил скорость более чем на 40 км/ч. После задержания автомобиля выяснилось, что водитель Mercedes не только превысил скорость, но и находился в нетрезвом состоянии», - сказал патрульный полицейский. Ограничение скорости на этом участке дороги составляет 90 километров в час.