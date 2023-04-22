ГАЛЕРЕЯ ⟩ От Нигерии до Японии: в день открытых дверей Рийгикогу посетило огромное количество людей

Среди гостей были люди из многих зарубежных стран, в том числе из Украины, Германии, Франции, Ирландии, Испании, Греции, Турции, Исландии, Канады, Армении, Нигерии, Мексики, Китая, Японии, Южной Кореи, Шри-Ланки, Индии и Таиланда.

Рийгикогу - парламент Эстонии - в субботу, 22 апреля отпраздновал свою 104 годовщину традиционным днем открытых дверей, который на этот раз был посвящен летнему Молодежному певческому и танцевальному празднику «Püha on maa» - и году движения.

Гостей парламента приветствовал спикер Рийгикогу Лаури Хуссар. В течение дня все желающие смогли принять участие в экскурсиях по замку Тоомпеа, встретиться с недавно избранными депутатами, а также посетить башню «Длинный Герман». Члены Рийгикогу Эдуард Одинец и Анти Пооламетс также провели экскурсии по замку.