По мнению Eesti Energia, которая долгое время спорила с Департаментом конкуренции о цене универсальной услуги, в сложившейся ситуации государство должно вообще отказаться от этой услуги или, по крайней мере, принять решение, что ее цена будет определяться постфактум, а не на основе неточных прогнозов, сообщает ERR.
Глава Eesti Energia: потребители нуждаются в защите от универсальной услуги
В письме министру климата Кристену Михалу глава Eesti Energia Андрус Дурейко заявил, что энергетический кризис закончился и в универсальной услуге больше нет необходимости, потому что потребителей больше не нужно защищать от высоких цен на электроэнергию.
«Наоборот, на сегодня потребители нуждаются в защите от универсальной услуги, потому что пакет, основанный на временной цене, установленной Департаментом конкуренции, является одними из самых дорогих на рынке», - сказал Дурейко.
Цена универсальной услуги Eesti Energia составляет 19,2 цента за киловатт-час и это дороже, чем биржевая цена за последние четыре месяца.
Универсальная услуга в настоящее время является одним из самых дорогих пакетов электроэнергии, но ею все еще пользуются десятки тысяч клиентов.