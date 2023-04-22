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Глава Eesti Energia: потребители нуждаются в защите от универсальной услуги

rus.postimees.ee
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Андрус Дурейко, новый глава Eesti Energia.
Андрус Дурейко, новый глава Eesti Energia. Фото: Eero Vabamägi

По мнению Eesti Energia, которая долгое время спорила с Департаментом конкуренции о цене универсальной услуги, в сложившейся ситуации государство должно вообще отказаться от этой услуги или, по крайней мере, принять решение, что ее цена будет определяться постфактум, а не на основе неточных прогнозов, сообщает ERR.

В письме министру климата Кристену Михалу глава Eesti Energia Андрус Дурейко заявил, что энергетический кризис закончился и в универсальной услуге больше нет необходимости, потому что потребителей больше не нужно защищать от высоких цен на электроэнергию.

«Наоборот, на сегодня потребители нуждаются в защите от универсальной услуги, потому что пакет, основанный на временной цене, установленной Департаментом конкуренции, является одними из самых дорогих на рынке», - сказал Дурейко.

Цена универсальной услуги Eesti Energia составляет 19,2 цента за киловатт-час и это дороже, чем биржевая цена за последние четыре месяца. 

Универсальная услуга в настоящее время является одним из самых дорогих пакетов электроэнергии, но ею все еще пользуются десятки тысяч клиентов.

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