Глава Eesti Energia: потребители нуждаются в защите от универсальной услуги

В письме министру климата Кристену Михалу глава Eesti Energia Андрус Дурейко заявил, что энергетический кризис закончился и в универсальной услуге больше нет необходимости, потому что потребителей больше не нужно защищать от высоких цен на электроэнергию.

«Наоборот, на сегодня потребители нуждаются в защите от универсальной услуги, потому что пакет, основанный на временной цене, установленной Департаментом конкуренции, является одними из самых дорогих на рынке», - сказал Дурейко.

Цена универсальной услуги Eesti Energia составляет 19,2 цента за киловатт-час и это дороже, чем биржевая цена за последние четыре месяца.