В Германии уволили журналиста за публикацию сгенерированного искусственным интеллектом интервью с Шумахером

«Эта безвкусная и вводящая в заблуждение статья никогда не должна была появляться. Это никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которые мы и наши читатели ожидаем от такого издателя, как Funke», - цитирует пресс-служба слова Бьянки Польманн, исполнительного директора Funke. Она также принесла извинения семье Шумахера.

В заявлении говорится, что Энн Хоффманн руководила журналом с 2009 года.

Как напоминает Der Spiegel, в середине апреля на обложке журнала Die Aktuelle была напечатана фотография чемпиона Формулы-1 с заголовком «Михаэль Шумахер: первое интервью». В подзаголовке говорилось: «Это звучало обманчиво правдоподобно». Источником интервью был указан сайт, «имеющий отношение к искусственному интеллекту».

В свою очередь CNN пишет, что сама статья была посвящена семейной жизни бывшего гонщика после аварии и его здоровью. То, что статья была сгенерирована искусственным интеллектом, становилось понятно только к концу статьи, отмечает канал.

20 апреля стало известно, что семья Шумахера собирается подать в суд на журнал из-за этой публикации.