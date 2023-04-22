Урмас Паэт: нельзя позволять Венгрии шантажировать весь Евросоюз

В своем видеопосте Паэт сказал, что главная цель отказа от требования консенсуса будет заключаться в том, чтобы не позволить шантажировать другой стране, которая по сути не хочет реализовывать единую политику Европейского союза и сотрудничество в области защиты прав человека и международного права.

Паэт привел в пример ситуацию, когда Европейский союз пытается уменьшить свою зависимость от российской энергии. В то же время Венгрия действует в противоположном направлении, заключая двусторонние энергетические соглашения с Россией, что еще больше увеличивает ее зависимость от России.

По словам Паэта, такая ситуация могла возникнуть из-за того, что процесс принятия решений в ЕС требует единогласия, и Венгрия умело использовала его, чтобы добиться своего. По словам Паэта, поведение Венгрии явно противоречит интересам ЕС и ярко иллюстрирует, почему ЕС должен отказаться от процесса единогласного принятия решений в вопросах, касающихся прав человека и международного права.