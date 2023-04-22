Урмас Паэт: нельзя позволять Венгрии шантажировать весь Евросоюз

Венгрия своей дружественной по отношению к России политикой сделала бессмысленным требование консенсуса в процессе принятия решений ЕС и теперь сообществу срочно надо найти способы избежать шантажа со стороны Будапешта, призвал заместитель председателя комиссии Европарламента по иностранным делам, евродепутат от Эстонии Урмас Паэт.
В своем видеопосте Паэт сказал, что главная цель отказа от требования консенсуса будет заключаться в том, чтобы не позволить шантажировать другой стране, которая по сути не хочет реализовывать единую политику Европейского союза и сотрудничество в области защиты прав человека и международного права.
Паэт привел в пример ситуацию, когда Европейский союз пытается уменьшить свою зависимость от российской энергии. В то же время Венгрия действует в противоположном направлении, заключая двусторонние энергетические соглашения с Россией, что еще больше увеличивает ее зависимость от России.
По словам Паэта, такая ситуация могла возникнуть из-за того, что процесс принятия решений в ЕС требует единогласия, и Венгрия умело использовала его, чтобы добиться своего. По словам Паэта, поведение Венгрии явно противоречит интересам ЕС и ярко иллюстрирует, почему ЕС должен отказаться от процесса единогласного принятия решений в вопросах, касающихся прав человека и международного права.
«Агрессия России против Украины и все, что с ней связано, продолжает оставаться в центре внешней политики и политики безопасности Европейского союза, - сказал Паэт в своем видеопосте. - Поэтому в последние несколько дней было очень тревожно слушать, читать и анализировать, что делает в этой ситуации один из членов Европейского союза, а именно Венгрия. Несколько дней назад министр иностранных дел Венгрии (Петер Сийярто - ред.) заключал новые договоры энергоснабжения с Россией, российским «Газпромом» и другими российскими организациями».
По словам Паэта, Венгрия ничего не сделала для снижения своей зависимости от российских энергоресурсов. Наоборот, в ситуации, когда доля нефти и газа российского происхождения в Венгрии составляет уже более 80 процентов, Венгрия планирует совместно с Россией построить новую АЭС, которая также полностью зависит от, например, российского ядерного топлива. Это еще больше усилит зависимость Евросоюза и члена НАТО Венгрии от российских энергоресурсов.
Паэт пояснил, что основная цель отказа от требования консенсуса состоит в том, чтобы не дать возможности шантажировать других стране, которая по сути не желает проводить в жизнь единую политику и сотрудничество Европейского союза в области защиты прав человека и международного права.
Паэт также выразил надежду, что ЕС в ближайшее время найдет способ не позволить Венгрии продолжать шантажировать ее в вопросах, связанных с давлением на Россию.