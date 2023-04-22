Журналист об аргументах за срочное принятие равенства брака: это старая ложь, которую говорят уже давно

В эту среду Postimees писал, что министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) будет одновременно продвигать как имплементационные акты Закона о сожительстве, так и законопроект о равенстве брака.

«Равенство брака означает, что в законе будут не "отец" и "мать", а какие-то пронумерованные родители», - сказал журналист Прийт Хыбемяги. - В случае с Законом о сожительстве, который представлял большой интерес для общества, были бы приняты имплементационные акты, и на этом все бы закончилось. Внезапно выяснилось, как говорит министр социальной защиты Сигне Рийсало, что мы сделаем два шага одновременно: выполнение актов Закона о сожительстве и и принятие равенства брака.

«По поводу последнего говорят, что однополые пары тоже должны чувствовать себя в безопасности. Это старая ложь, которую уже давно говорят по вопросу Закона о сожительстве, и она неоднократно опровергалась, - сказал Хыбемяги. - Куда ни глянь, кажется, что дела обстоят так: мы получили власть и нет проблемы - мы это сделаем».

По мнению Хыбемяги, должны быть публичные дебаты по важным вопросам, не только по поводу равенства брака или закона о сожительстве, но и о налогах и, например, о лесном хозяйстве. «Сейчас общественные дебаты полностью исключены», - заявил Хыбемяги.

Журналист Марек Страндберг заявил, что равенство брака сопряжено с целым рядом проблем.