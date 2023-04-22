Журналисты Прийт Хыбемяги, Игнар Фьюк и Марек Страндберг обсудили на радиопередаче Keskpäevatund вопрос, нужно ли одновременно и так быстро принимать законы о сожительстве и равенстве брака.
Журналист об аргументах за срочное принятие равенства брака: это старая ложь, которую говорят уже давно
В эту среду Postimees писал, что министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) будет одновременно продвигать как имплементационные акты Закона о сожительстве, так и законопроект о равенстве брака.
«Равенство брака означает, что в законе будут не "отец" и "мать", а какие-то пронумерованные родители», - сказал журналист Прийт Хыбемяги. - В случае с Законом о сожительстве, который представлял большой интерес для общества, были бы приняты имплементационные акты, и на этом все бы закончилось. Внезапно выяснилось, как говорит министр социальной защиты Сигне Рийсало, что мы сделаем два шага одновременно: выполнение актов Закона о сожительстве и и принятие равенства брака.
«По поводу последнего говорят, что однополые пары тоже должны чувствовать себя в безопасности. Это старая ложь, которую уже давно говорят по вопросу Закона о сожительстве, и она неоднократно опровергалась, - сказал Хыбемяги. - Куда ни глянь, кажется, что дела обстоят так: мы получили власть и нет проблемы - мы это сделаем».
По мнению Хыбемяги, должны быть публичные дебаты по важным вопросам, не только по поводу равенства брака или закона о сожительстве, но и о налогах и, например, о лесном хозяйстве. «Сейчас общественные дебаты полностью исключены», - заявил Хыбемяги.
Журналист Марек Страндберг заявил, что равенство брака сопряжено с целым рядом проблем.
«Обычная генетическая преемственность в обществе исчезает. Затем, чтобы люди оставались здоровыми, у нас должны быть какие-то базы данных, чтобы понимать, кто является родителем того или иного ребенка, которого будет воспитывать пара. Вся цепочка исходит сейчас из того, что привязанные друг к другу люди должны как-то иметь возможность официально себя зарегистрировать, быть наследниками, опекунами и т.д. А вот с детьми проблем больше, мы это вообще не обсуждаем. Ребенок, даже если он знает де-факто, кто его родители, должен также знать, кто его генетические родители - от этого зависит его здоровье», - объяснил Страндберг.
Игнар Фьюк подчеркнул, что вопрос равенства брака является глубоко фундаментальным. «Основные доводы опровергать не буду - они злободневные и их нельзя упускать из виду. В то же время это не должно сводиться только к тому, будут ли заглядывать в чью-то спальню или нет. В Законе о сожительстве уже было согласовано, что люди одного пола могут жить вместе. Общество не должно сопротивляться этому», - считает Фьюк.
Кроме того, Фьюк отметил, что люди также по-разному относятся к этому в зависимости от политической партии. «Христианский мир в этом вопросе тоже разделился: есть сторонники и противники», - сказал он и добавил, что именно поэтому эту тему нужно больше обсуждать.
Фьюк считает, что процесс принятия равенства брака должен протекать медленно и его не нужно форсировать. Он также отметил, что молодые люди по-другому относятся к равенству брака. «Давайте оставим решение им, нам не нужно этим заниматься», - добавил Фьюк.