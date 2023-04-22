В России требуют проверить Лайму Вайкуле по статье о реабилитации нацизма

Кроме того предлагается запретить певице въезд в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «И грянул Грэм».

«Просим проверить высказывания музыкальной исполнительницы Лаймы Вайкуле о Дне Победы в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Считаем ее заявления оскорбляющими историческую память и тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении «Зова народа».

Депутат Госдумы России Дмитрий Гусев в беседе с Telegram-каналом SHOT заявил, что до этого он ни разу не слышал от Вайкуле подобных высказываний.

«Дожила она до седых волос, и что-то за последние 50 лет не слышал я ни разу ее мнения о том, что ей не нравятся памятники про Великую Отечественную войну. А что же случилось? Почему именно сейчас человек на склоне своих лет, на склоне своих дней начал высказываться именно вот так?

Да потому, что хочет выслужиться перед новыми господами - вот и вся история», - сказал Гусев, добавив, что это «стыдно, позорно, обидно и недостойно».

Напомним, в последнее время, в рамках новой еженедельной программы на YouTube-канале «И грянул Грэм» частенько высказывается о происходящем в России и Латвии.