ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Повышение акцизов: «Бахнет в два раза, и без штанов останемся!»

Грядущее повышение тарифов на алкоголь и табачные изделия, по словам министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ), направлено на сдерживание пороков и поведения, вредящего здоровью. Ожидаемый доход от порочного поведения граждан в виде новых ценников на алкоголь и табак правительство оценивает в 25-30 млн евро в год. Коалиция заботится о здоровье граждан или намеревается пополнить бюджет за их счет? Об этом Rus.Postimees спросил жителей Эстонии.
Элле Кибан, домохозяйка (Саку)
При таких акцизах мы будем платить латышам
Я к любому росту цен на что-либо отношусь с негодованием. Но есть одно «но». С одной стороны, повышение стоимости водки или сигарет, да и сахар туда же, удерживает людей от вредных привычек. Ясно, что чем дороже, тем больше вероятность, что откажутся от употребления. С другой стороны, если с умом использовать сахар и водку, то это не вредит здоровью нормальному человеку.
Почему я отношусь с негодованием к росту акцизов? Люди начнут ездить в Валку и покупать все то, что у нас стало дороже. Будут оставлять наши эстонские деньги в латышском государстве. А если при таких акцизах мы будем платить латышам, то где выгода для нас и нашей страны? Я не понимаю. Мне кажется, политики не думают об этом. Они не верят, что люди будут сопротивляться. Они и на выборах молчали об этих налогах, потому что думали, люди потом согласятся, а сейчас главное попасть в Рийгикогу. Это ошибка. Люди умеют себя защитить.
Григорий Огневенко, водитель (Маарду)
Мало того, что власть нас обманула, так еще и обобрать собралась
Это серьезный удар по нам, обычным гражданам. Смотрите, налогом обложили то, что берут все, чтобы побольше собрать. К здоровью это идея никакого отношения не имеет. Мы все покупаем эти продукты. Если цена на них будет расти, то мы не перестанем их покупать, а просто меньше будем брать что-то другое. Одежды меньше, мяса меньше. И как может хватить зарплаты на все, если цена будет расти. Тот, кто это делает, думает, что он перехитрит народный кошелек, а это невозможно.
Они не хотели нам говорить перед выборами о своих планах, ну, вот пролезли в парламент, сделали правительство. Теперь посмотрите рейтинги. Что было у реформистов во время выборов и что народ о них думает сейчас. Все на пол упало. Потому что поступили нечестно, обманули. Мало того, что власть нас обманула, так еще и обобрать собралась. Ну, мы посмотрим, как это у нее получится.
Злата Кирсипуу, студентка (Таллинн)
Меньше зависимости - меньше больных
Это должно положительно повлиять на пищевые привычки. На все вредные продукты должны быть налоги, чтобы люди питались правильно и покупали здоровую еду. Я считаю, что решение правительства защищает интересы здорового образа жизни. Меньше алкоголизма, меньше сахара, не курить - значит меньше будет больных. Дешевле будет оплачивать страховки, не надо стоять в очередях к семейному врачу и больше пешком ходить. Налоги должны приносить не только пользу в казну, но и подталкивать нас к правильным поступкам. Вот акцизы – это хороший пример заботы государства о нашем качестве жизни.
Эдуард Токман, предприниматель (Сауэ)
Если я торгую картошкой, и курю, то компенсирую свои траты на сигареты наценкой на картошку
Скажем так: подъем стоимости акцизов – это всегда подъем всего. В современной экономике не бывает, что что-то подорожало отдельно, и все. Нет такого сейчас. Если сахар, значит все, что из сахара, если сигареты, то все сопутствующие товары к сигаретам: от зажигалок и пепельниц до дымовой сигнализации. Все дорожает в комплексе.
А теперь посмотрим на бизнес. Если я торгую картошкой, и курю, то компенсирую свои возросшие траты на сигареты наценкой на картошку. Государству сегодня нужны деньги, и цели понятны: безопасность в политике, предсказуемость в экономике. У меня частный дом. Все у меня наполовину на газе, наполовину на электричестве. Траты выросли в два раза. Если раньше обходилось в 900 евро, то сейчас в 1800 еле укладываюсь.
Я зарабатываю и плачу налоги. Могу я не платить налоги? Нет. Могу я не поднимать ценник за свой труд? Нет. Тогда чего они хотят в правительстве? Улучшить таким способом общий уровень жизни? Здоровье станет лучше, потому что дороже водка? Странный метод. Я его не понимаю.
Прасковея Миксон, пенсионерка (Кехра)
Акцизы на спирт или сахар влияют на всю продуктовую линейку, куда они входят
Меня сахар не интересует. Я все замораживаю и давно варенье не варю. Не курю, не пью. Но это не значит, что акцизные сборы на меня не повлияют. Рост цен на такие товары, причем со стороны государства, это показатель, что власть в глубоком кризисе. Это не забота о здоровье населения, чтоб оно не ело сахар и не пила водку. Нет. Это попытка решить проблемы непрофессионализма в политике за счет нас. Наобещали - теперь надо выполнять. А где деньги брать?
Хотя мне жаловаться не на что. Правда, у меня самая маленькая народная пенсия, но я сама о себе забочусь с самого детства. А акцизы на спирт или сахар влияют на всю продуктовую линейку, куда входит сахар и спирт. Это и молочка, и выпечка, и полуфабрикаты, и так до бесконечности. Так что те, кто насчет выпить и покурить, конечно, такие люди пострадают сразу, а вот остальные почувствуют рост акцизов постепенно. Но почувствуют все.
Айвар Плинте, инженер (Маарду)
Намерено выбран самый ходовой товар, который пользуется спросом большинства населения
Повышение акцизов на алкоголь, табак, сахар. Налог на машину, на землю, что там еще? Все это указывает на то, что мы выбрали в правительство людей, которые потеряли связь с реальностью. Они совершенно не понимают жизнь, которой живут простые люди. Складывается впечатление, что они первый раз бюджет увидели, прилетев с Луны. А кто долгов наделал и довел до дефицита? Сами. И что делают? Давай налогами собирать деньги с народа.
Мне кажется, что намерено выбран самый ходовой товар, который пользуется спросом большинства населения, особенно на Северо-Востоке и на Юге Эстонии. Там депрессия, там безработица, там, где меньше всего денег у граждан. И это начало. У русских пословица есть: получилась впервой, значит можно второй. Будут еще налоги.
Светлана Сталеревская, пенсионерка (Таллинн)
Если бы центристы были при власти, то такого налогового безобразия не было
Нет центристов в правительстве - нет и порядка. Все-таки они больше защищали интересы русских, и простых эстонцев. Вот если бы центристы были при власти, то сейчас такого налогового безобразия не было бы. Реформисты второй раз за последнее время выбились вперед. Результат мы все видим. Не знаю, как пенсионеры, но вот те, кто готовится к пенсии, они почувствуют рост налогов.
Что такое сахар для семей? Это консервация, это переработка того, что дает дачный огород, фруктов, заготовки на зиму. А будет сахар дорожать, и куда деваться молодым? Я справляюсь, еще и детям помогаю, а вот тем, кому за пятьдесят, найти работу с хорошей зарплатой сложно. Чтобы выжить, соглашаются на ту, какая есть, а это замкнутый круг. Работают, чтобы кушать, а кушают чтобы работать. А места для прогресса тут нет.
Вадим Михайлов, архитектор (Нарва)
Если это решение непродуманное, есть шанс, что его отменят
Нас с акцизами могут обманывать, и деньги от них могут пойти не на оборону и не на доплаты учителям с эстонским языком в Нарве. Если бы так, то можно было бы стерпеть, хотя мне и достанется, потому что я курильщик по две пачки в день. Я полагаю, что деньги от самого популярного товара могут уйти на зарплаты и премии чиновникам и государственные расходы.
А может быть и такое, что правительство не подозревало, где брать деньги, пока не объединилось в коалицию. Это может их общее решение, причем непродуманное. Если это решение непродуманное, есть шанс, что его отменят и найдут другой способ решить проблему бюджетного дефицита. В любом случае мы готовы.
Пить и курить смогут лишь способные ужаться на чем-то другом. Дороже стало тепло - мы оделись в квартире, дороже стало мясо - перешли на картошку, государство всегда может с нас взять больше, чем у нас есть. Бахнет в два раза, и без штанов останемся.
Комментарии автора.
Эстония в ближайшее время может стать абсолютным лидером по фактическим налогам на потребление в ЕС. Причина проста – запланированное правительством увеличение налога с оборота и повышение акцизов. Сегодня по этому показателю мы уступаем только Дании с ее 24,2% и Венгрии, в которой ставка налогообложения на потребление составляет 23,5%. На фоне некоторых стран ЕС такие цифры выглядят пугающими. В Германии налог на потребление составляет 16,3%, в Румынии – 15,2%, а в Испании всего 14,9%, средняя же ставка по в Евросоюзу около 18%.
Конкретное подорожание товаров, подлежащих акцизному сбору, мы увидим не раньше, чем в начале лета. Но уже можно предположить, что государственный бюджет получит от новой затеи коалиции от 25 до 30 миллионов евро в год. О скорости изменения ценников в магазинах, например, на табак министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) заявил, что вероятно акцизы будут повышаться в том же темпе, который был до сих пор.
«Акциз на алкоголь последний раз повышался в 2018 году. В данном случае повышение ставки также будет умеренным», - сказал Март Вырклаэв, отметив, что инициатива направлена и на сдерживание пороков и поведения, вредящего здоровью.
Правительство не скрывает, что данная мера направлена, прежде всего, на популяризацию здорового образа жизни среди жителей Эстонии. По мнению министра здоровья и труда Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия), повышение акцизов на табак и алкоголь поспособствует сокращению потребления этих товаров и улучшает здоровье населения.
Действительно, картина потребления, например, алкоголя неутешительна. По данным кассы по безработице на каждого взрослого жителя Эстонии в среднем приходится употребление до 15 литров абсолютного алкоголя в год, что соответствует 60 поллитровкам водки. Каждый год в Эстонии около 10 000 человек проходят лечение нарушений психики, вызванных алкоголем, 60 процентов совершивших суицид –алкоголики, 3500 мужчинам и 700 женщинам ставится диагноз алкоголизма, а около 2000 человек погибают от употребления алкоголя. Всего в нашей стране проживает приблизительно 100 000 человек, страдающих от алкогольной зависимости.
Однако многие собственники торговых сетей сомневаются, что высокие цены снизят желание у покупателей приобретать алкоголь и сигареты. В подтверждение их скепсиса стоит вспомнить опыт семилетней давности, когда резкий рост цен на алкогольную продукцию привел не к снижению количества закупаемого алкоголя, а к его росту. Опасаясь дальнейшего повышения акцизов, люди стали покупать алкоголь домой про запас.
Также повышение акцизов на алкоголь и табак без учета налоговых реалий в Латвии может стимулировать развитие несанкционированной приграничной торговли. Обещание борьбы с приграничной торговлей со стороны правительства вкупе с ростом акцизов может подтолкнуть некоторые слои населения к употреблению алкогольных суррогатов, что ухудшит ситуацию в сфере охраны здоровья.
В рамках опроса о том, действительно ли повышением акцизов коалиция проявляет заботу о здоровье страны или намеревается пополнить бюджет за счет граждан, Rus.Postimees спросил мнение у 30 человек. Свою точку зрения высказали жители Маарду, Кехра, Сауэ, Саку, Нарвы и Таллинна.
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