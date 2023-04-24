ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Повышение акцизов: «Бахнет в два раза, и без штанов останемся!»

Светлана Сталеревская, пенсионерка (Таллинн)

Светлана Сталеревская. Фото: Денис Антонов

Если бы центристы были при власти, то такого налогового безобразия не было

Нет центристов в правительстве - нет и порядка. Все-таки они больше защищали интересы русских, и простых эстонцев. Вот если бы центристы были при власти, то сейчас такого налогового безобразия не было бы. Реформисты второй раз за последнее время выбились вперед. Результат мы все видим. Не знаю, как пенсионеры, но вот те, кто готовится к пенсии, они почувствуют рост налогов.

Что такое сахар для семей? Это консервация, это переработка того, что дает дачный огород, фруктов, заготовки на зиму. А будет сахар дорожать, и куда деваться молодым? Я справляюсь, еще и детям помогаю, а вот тем, кому за пятьдесят, найти работу с хорошей зарплатой сложно. Чтобы выжить, соглашаются на ту, какая есть, а это замкнутый круг. Работают, чтобы кушать, а кушают чтобы работать. А места для прогресса тут нет.

Вадим Михайлов, архитектор (Нарва)

Вадим Михайлов. Фото: Денис Антонов

Если это решение непродуманное, есть шанс, что его отменят