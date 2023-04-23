Кая Каллас, которая на этой неделе вступила в должность со своим третьим правительством, признает, что сталкиваться с народным недовольством нелегко, но добавляет, что альтернатив сложным решениям нет - их также не предложила ни одна из оппозиционных партий.

- Будучи премьер-министром, говорили ли вы когда-нибудь сознательно неправду...

(Отрицательно качает головой.)

- ...или приукрашивали правду таким образом, чтобы ситуация выглядела лучше, в то время как сами знали о том, что в действительности все иначе?

- Есть вещи, которые, возможно, оставляешь невысказанными, о которых не обязательно говорить. Но я всегда стараюсь отвечать по существу, насколько это возможно.