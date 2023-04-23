В Европе ищут людей на современную вакансию с высокой зарплатой - директора по устойчивому развитию.
Хотите зарабатывать 200 000 евро в год? Для этого создано одно сверхвостребованное рабочее место
Директор по устойчивому развитию - ходовой товар в Европе, особенно в Германии. Дело в том, что там только что вступил в силу закон, который требует, чтобы все компании с числом сотрудников минимум 3000 наняли человека, который будет критически оценивать цепочки поставок компании, чтобы не было нарушений прав человека или неэтичной практики ведения бизнеса, чтобы все работало устойчивым, экологичным и социальным образом. В следующем году та же участь постигнет все компании, в которых работает минимум 1000 человек, пишет немецкая экономическая газета Handelsblatt.
Это вызвало в стране бум директоров устойчивого развития. Как правило, в рамках этой работы надо отчитываться, что компания сделала для уменьшения своего экологического следа, решить проблемы с отходами и энергией, попытаться внедрить принципы экономики замкнутого цикла и внедрить в компании систему, которая позволила бы рассчитывать углеродный след компании.
Зарплата на этой работе роскошная: по данным Handelsblatt, положение этого работника будет близко к руководству, а зарплата составит вне всякого сомнения 200 000 евро в год, что составляет почти 17 000 евро в месяц.