Хотите зарабатывать 200 000 евро в год? Для этого создано одно сверхвостребованное рабочее место

Директор по устойчивому развитию - ходовой товар в Европе, особенно в Германии. Дело в том, что там только что вступил в силу закон, который требует, чтобы все компании с числом сотрудников минимум 3000 наняли человека, который будет критически оценивать цепочки поставок компании, чтобы не было нарушений прав человека или неэтичной практики ведения бизнеса, чтобы все работало устойчивым, экологичным и социальным образом. В следующем году та же участь постигнет все компании, в которых работает минимум 1000 человек, пишет немецкая экономическая газета Handelsblatt.