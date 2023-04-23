Поджог? При странных обстоятельствах загорелось несколько садовых домов

Примерно за двадцать минут до семи часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярну на улице Яама горит старый дом и слышен треск шифера. Когда прибыли спасатели, оказалось, что открытым огнем полыхают садовые дома.

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, людей возле зданий обнаружено не было. В садовых домах не было ни электричества, ни топок, поэтому случайное возгорание было маловероятно.

Пожар в садовых домах также стал причиной возгорания засохшей прошлогодней травы.

На тушение пожара у спасателей ушло почти 40 минут.

Один садовый дом был полностью уничтожен огнем, а соседние пострадали от огня и воды.