Вс, 23.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Поджог? При странных обстоятельствах загорелось несколько садовых домов

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Пожар. Фото иллюстративное.
Пожар. Фото иллюстративное. Фото: Päästeamet

В субботу, 22 апреля, вечером на улице Яама в Пярну загорелись несколько садовых домов.

Примерно за двадцать минут до семи часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярну на улице Яама горит старый дом и слышен треск шифера. Когда прибыли спасатели, оказалось, что открытым огнем полыхают садовые дома.

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, людей возле зданий обнаружено не было. В садовых домах не было ни электричества, ни топок, поэтому случайное возгорание было маловероятно.

Пожар в садовых домах также стал причиной возгорания засохшей прошлогодней травы.

На тушение пожара у спасателей ушло почти 40 минут.

Один садовый дом был полностью уничтожен огнем, а соседние пострадали от огня и воды.

Точные обстоятельства случившегося и причины возгорания будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх