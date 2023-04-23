Забастовка: в одном из европейских аэропортов отменят рейсы

В понедельник, 24 апреля, в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) будут отменены вылеты пассажирских рейсов из-за забастовки сотрудников служб авиационной безопасности, к которой призвал профсоюз Ver.di. Пассажиров просят узнать у авиакомпаний или туроператоров о возможностях перебронирования билетов и о других альтернативах в связи со стачкой. В администрации аэропорта также предупредили, что забастовка может повлиять и на прибывающие рейсы, возможны их задержки или отмена.

Профсоюз Ver.di ранее призвал к стачке сотрудников безопасности, которые занимаются досмотром пассажиров, персонала и товаров в аэропортах по всей Германии. Таким образом профсоюз хочет добиться надбавок сотрудникам за работу в ночное время, на выходных и в праздничные дни, а также повышения оплаты сверхурочной работы. За последние несколько дней такие забастовки прошли в аэропортах Гамбурга, Кельна, Дюссельдорфа, Штутгарта и Карлсруэ. В Берлине сотрудников авиационной безопасности призвали не работать с 03.30 утра до полуночи 24 апреля.