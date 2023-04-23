В Ласнамяэ отметят годовщину восстания Юрьевой ночи

«Традиция празднования восстания Юрьевой ночи и сам парк Юрьевой ночи – это неотъемлемая часть района Ласнамяэ. Парк был построен на предполагаемом месте решающего сражения восстания – битвы при Сыямяэ. Наш долг – передать историю этого ныне красивого и достойного места», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В воскресенье, 23 апреля в 20.00 управа района Ласнамяэ и НКО Jüriöö Park организуют в одноименном парке празднование 680-й годовщины восстания Юрьевой ночи.

По традиции мероприятие не обойдется без церемониальной части, торжественных речей почетных гостей и пламени свободы. Гости мероприятия также станут свидетелями церемонии вручения почетных знаков «Звезда Юрьевой ночи» и передачи кубков международных соревнований Юрьевой ночи по стрельбе. Кроме того, в честь годовщины восстания можно будет увидеть почетный караул и посадку дуба Сторожевым батальоном. Гимн исполнит оркестр Таллиннского отряда Кайтселийта. Мероприятие завершит выступление ансамбля народных танцев «Леэ».

Торжества в честь восстания Юрьевой ночи, которые проводятся в парке Юрьевой ночи (Петербургское шоссе, 59) уже на протяжении примечательно долгого времени, стали хорошей традицией, позволяющей чтить это историческое событие и поддерживать в жителях города память об этой знаменательной дате.