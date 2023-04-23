В Ласнамяэ отметят годовщину восстания Юрьевой ночи

В воскресенье, 23 апреля в 20.00 в парке Юрьевой ночи состоится празднование 680-й годовщины восстания Юрьевой ночи.
«Традиция празднования восстания Юрьевой ночи и сам парк Юрьевой ночи – это неотъемлемая часть района Ласнамяэ. Парк был построен на предполагаемом месте решающего сражения восстания – битвы при Сыямяэ. Наш долг – передать историю этого ныне красивого и достойного места», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
В воскресенье, 23 апреля в 20.00 управа района Ласнамяэ и НКО Jüriöö Park организуют в одноименном парке празднование 680-й годовщины восстания Юрьевой ночи.
По традиции мероприятие не обойдется без церемониальной части, торжественных речей почетных гостей и пламени свободы. Гости мероприятия также станут свидетелями церемонии вручения почетных знаков «Звезда Юрьевой ночи» и передачи кубков международных соревнований Юрьевой ночи по стрельбе. Кроме того, в честь годовщины восстания можно будет увидеть почетный караул и посадку дуба Сторожевым батальоном. Гимн исполнит оркестр Таллиннского отряда Кайтселийта. Мероприятие завершит выступление ансамбля народных танцев «Леэ».
Торжества в честь восстания Юрьевой ночи, которые проводятся в парке Юрьевой ночи (Петербургское шоссе, 59) уже на протяжении примечательно долгого времени, стали хорошей традицией, позволяющей чтить это историческое событие и поддерживать в жителях города память об этой знаменательной дате.
Восстание началось в ночь на Юрьев день (день св. Георгия), 23 апреля 1343 года с поджога дома на вершине холма в Харьюмаа, что стало сигналом к началу согласованного восстания. Эстонцы избрали из своего числа четырех королей и собрались с 10 000 воинами под Таллинном. Для Ласнамяэ это историческое событие имеет важное значение еще и потому, что 13 мая 1343 года здесь произошла битва при Сыямяэ, в которой, по разным оценкам, погибло около 3000 эстонцев. Место битвы между Ливонским орденом и эстонцами стало зваться в народе Сыямяэ, сейчас является одним из микрорайонов Ласнамяэ.