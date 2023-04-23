Российского снайпера-испытателя обвинили в госизмене. Что о нем известно

Стрелок-чемпион

Дмитрий Кича начал работать в испытательной лаборатории на заводе «Промтехнология» не позднее 2018 года, следует из метаданных опубликованной на сайте завода «карточки для СМИ». Еще раньше он начал выступать на соревнованиях по высокоточной стрельбе как представитель предприятия. На сайте организации «Федерация высокоточной стрельбы России» (ФВСР) в ежегодном рейтинге российских стрелков в дисциплине «Снайпинг» за 2017 год у Кичи, который представлял ORSIS, 40-я строчка. В турнире по спортивному снайпингу «Южный Урал 2017 весна» Кича выступал в команде «ОРСИС» вместе с начальником испытательной лаборатории завода Сергеем Шаренковым, заместителем которого он работал до 2021 года.

В 2019 году он занял первое место на соревнованиях по высокоточной стрельбе «Гран-При Ульяновского Патронного завода» о чем сообщила сама «Промтехнология». В 2020 году Кича участвовал в чемпионате ФВСР по спортивному снайпингу (занял 44 место).

Полный тезка Дмитрия Кичи также указан инструктором по стрельбе на сайте Федерации практической стрельбы Краснодарского края. Один из его коллег по федерации сказал Би-би-си, что Кича был инструктором по стрельбе в Краснодаре «лет 5-7 назад». Удостоверение стажера-инструктора по стрельбе он получил в 2014 году в подмосковном отделении федерации.