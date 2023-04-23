Литва впервые в истории отключилась от российской энергосистемы: повлияло ли это на Эстонию?

Десятичасовое тестовое отключение электросистемы Литвы в субботу не вызвало нарушений в энергосистеме Эстонии, на протяжении всего испытания безопасность электроснабжения была обеспечена.
Об этом BNS сообщила в своем пресс-релизе компания Elering, отметив, что в субботу Литва в тестовом режиме отключила свою электросистему от электросетей России, Беларуси и Латвии.
По словам председателя правления компании Таави Вескимяги, о том, что попытка отключения энергосистемы Литвы существенно не повлияет на электроэнергетическую систему Эстонии, было известно заранее. Тем не менее, компания Elering приняла ряд мер предосторожности, чтобы обеспечить надежность системы и свести к минимуму любые возможные риски.
«Надежность электроснабжения была обеспечена, и ситуация в нашей системе электроснабжения в норме даже после окончания тестовых испытаний», - сообщил Вескимяги.
Совместное испытание отделения энергосистем всех трех стран Балтии планируется провести не позднее 2025 года, после того как будут готовы инвестиции, сделанные для синхронизации с энергосистемой континентальной Европы, построены новые линии, установлены синхронные компенсаторы, устройства управления и многое другое.