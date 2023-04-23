Литва впервые в истории отключилась от российской энергосистемы: повлияло ли это на Эстонию?

Об этом BNS сообщила в своем пресс-релизе компания Elering, отметив, что в субботу Литва в тестовом режиме отключила свою электросистему от электросетей России, Беларуси и Латвии.

По словам председателя правления компании Таави Вескимяги, о том, что попытка отключения энергосистемы Литвы существенно не повлияет на электроэнергетическую систему Эстонии, было известно заранее. Тем не менее, компания Elering приняла ряд мер предосторожности, чтобы обеспечить надежность системы и свести к минимуму любые возможные риски.

«Надежность электроснабжения была обеспечена, и ситуация в нашей системе электроснабжения в норме даже после окончания тестовых испытаний», - сообщил Вескимяги.