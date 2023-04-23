Неожиданная опасность: советы из кулинарных передач могут привести к пожару

Изоляция вентиляционной трубы, выходящей из вытяжки, должна быть не менее EI30 - цифра показывает, сколько минут сохраняется огнеупорность трубы, то есть в случае EI30 - 30 минут.

Фильтры вытяжки, улавливающие жир, необходимо мыть раз в квартал в посудомоечной машине или вручную с использованием обезжиривающего средства. Не будет лишним открыть мотор вытяжки и очистить его лопасти. Но учтите, что в мотор ни в коем случае не должны попасть вода и химикаты – чистить надо только лопасти.

«Со временем в моторе собирается жир, и не реже одного раза в один-три года его надо открывать. Если вы не хотите заниматься этим самостоятельно, вызовите специалистов, которые почистят и фильтр, и мотор, - посоветовал член правления Soojus Grupp OÜ Реэмо Кескюла. - Внутреннюю поверхность вытяжки ни в коем случае нельзя чистить химикатами: если вытяжка прикреплена к стене, как следует смыть чистящее средство не получится».

Вентиляционная система - вотчина квартирного товарищества?

Кескюла приводит еще одну проблему, которой редко уделяют внимание: лишь немногие квартирные товарищества занимаются вентиляционными системами дома, это же касается и вентиляции в квартире - за это отвечают уже собственники квартир.

«Квартирные товарищества несут ответственность за воздухопровод, проходящий через этажи. Однако собственник квартиры может вызвать профессионала, который очистит систему от кухонной вытяжки до воздухопровода», - отметил Кескюла.